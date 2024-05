El hachazo que Pedro García Aguado asestó a Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ antes de su expulsión

Ángel Cristo ha puesto contra las cuerdas a todo el equipo de ‘Supervivientes 2024‘ tras su misteriosa desaparición. Durante las tres horas en las que el superviviente permaneció en paradero desconocido, sus compañeros se mantuvieron al tanto ante cualquier información sobre el concursante. Finalmente, todos los supervivientes han podido descubrir cómo fue la búsqueda y el posterior rescate.

Unas imágenes que han paralizado a los concursantes por lo que Ángel Cristo llega a decir tras ser encontrado. Tal y como se ha podido ver, la organización le facilitó una barca a Ángel Cristo en la que éste se subió asegurando estar perfectamente y restándole importancia al asunto. «Por supuesto. Como siempre, bien». Por su parte, la organización le ha recordado: «Llevamos tres horas buscándote». «Porque me he dejado encontrar», ha llegado a decir el principal aludido.

El severo reproche de Pedro García Aguado

Las palabras de Ángel Cristo tras ser rescatado por la organización de ‘Supervivientes’ han provocado todo tipo de reacciones entre sus compañeros. La más contundente ha sido la de Pedro García Aguado. «He pensado muchas cosas. Creo que este concurso nos a la oportunidad de aprender a gestionar el conflicto, situaciones de adversidad extrema y falta mucha capacidad de regulación».

El superviviente ha dictado sentencia contra su compañero en su faceta de coach: «La capacidad de autocontrol nos pone aquí en seguridad y si no la tenemos nos pone en riesgo a todos, al equipo. Creo que lo que pasó en playa esa mañana se podía haber gestionado de muchísimas maneras con derecho de estar enfadado, claro… Lo importante es cómo regulo ese enfado. Si la intensidad es muy grande me puedo tomar un tiempo y sobre todo los argumentos que utiliza. Todos los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad de responder y decidir cómo reaccionar ante una adversidad y en este caso me parece que está todo muy mal gestionado».

Sobre las palabras de Ángel tras ser rescatado, Pedro García Aguado ha deslizado: «Me parece frívolo y eso es una opinión, la forma que tiene Ángel la forma de recibir al que le encontró. Creo que hay que ser más humilde y decir «oye, mira, me he equivocado. No he sabido gestionar esto y pedir perdón porque has movilizado toda una fuerza naval» Estamos para cumplir con las normas de seguridad desde el enfado, la tristeza…».