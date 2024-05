Anabel Pantoja se pronuncia así sobre ‘Ni que fuéramos’, el nuevo ‘Sálvame’: «Seguro que voy»

Anabel Pantoja ha vuelto a ser protagonista de la actualidad durante este fin de semana. La colaboradora de ‘TardeAR’ se reencontraba con su primo Kiko Rivera en Maspalomas (Canarias), durante la celebración del festival Desalia, que organiza Ron Barceló cada año, y al que acuden numerosos influencers, artistas y otras celebrities.

Ha sido en este popular evento donde hemos podido hablar en exclusiva con la sobrina de Isabel Pantoja sobre varios temas que le rodean o le tocan de cerca, como su actual trabajo en ‘TardeAR’, junto a Ana Rosa Quintana; su posible participación en ‘Supervivientes: All Stars’, o sobre un salto a ‘Ni que fuéramos shhh’, el nuevo ‘Sálvame’.

¿Volveremos a ver a Anabel Pantoja en el mismo plató junto a su amiga Belén Esteban, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Lydia Lozano o María Patiño? ¿Es seguidora del programa? ¿Qué opina sobre ese nuevo proyecto? ¿Cómo recuerda su etapa por ‘Sálvame’ en Telecinco? ¡Nos responde a todo!

Además, la prima de Kiko Rivera nos confiesa también que le han llamado para concursar en ‘Supervivientes: All Stars’, la nueva edición del concurso que prepara Telecinco para conmemorar el 20 aniversario del reality show de supervivencia en España. ¿Se imagina participando junto a su tía y su primo?

Anabel, ¿cómo estás? Yo no sabía que tú eras casi medio canaria.

– Sí, bueno, hace unos años que vivo aquí, la verdad es que me siento también una de aquí.

O sea, que fue ilusión que se hiciera Desalia aquí.

– Cuando me lo dijeron, llevaba un tiempo diciendo que aquí hacía buen tiempo, que iba a ser una experiencia muy bonita y oye, me hizo muy bien.

Te voy a hacer un juego. Nosotros somos de televisión y te quiero proponer, aprovechando que estamos en el Desalia, si quedara la última botella de ron en el mundo, ¿con qué personaje de televisión te gustaría compartirla?

Ah, con Belén Esteban, mi amiga.

¿Y un personaje de ficción?

– ¡Ah, de ficción! Ah, pues mira, ahora que lo tengo muy reciente, con mi Penélope de ‘Los Bridgerton’, tomando ron como si fuera el té, con ella vestida de época y tomando un ron Barceló.

Claro, Belén Esteban y tú sois súper amigas.

– Sí, somos muy amigas, por eso me he acordado de ella, porque ella lo disfruta mucho y es muy cachonda. Tiene mucho cachondeo encima.

¿Cómo sería esa última botella con ella?

– Es que ella es toda una sorpresa, o sea, lo mismo te baila, que lo mismo te canta, que lo mismo acabamos llorando emocionadas de la vida. O sea, que es una buena persona para terminar la última botella.

¿Y en qué lugar la tomarías?

– Pues mira, aquí en Canarias, que le gusta mucho. A ella le gusta más a Tenerife y a mi Gran Canaria, pero acabaríamos aquí, en alguna Isla de Canarias.

¿La estás viendo? Han vuelto con ‘Ni que fuéramos Shhh’.

– Sí, sí. Y súper fan y maravilloso.

Está dando memes (risas)

– Es que ella merece estar donde tiene que estar. Ella y todos sus compañeros.

Les han fichado otra vez en la tele.

– Me alegro muchísimo y ahí que lo veremos.

¿Volverías tú?

– No, no. Ahora como estoy, estoy genial. Yo creo que ellos son los que valen y se merecen estar ahí.

¿Has visto algún programa más en concreto? No sé si has visto el meme en el que Belén coge el móvil y se graba a ella misma…

– Sí, y cuando va a la farmacia también. Y de Chelo también, Lydia… O sea, todos.

¿Cómo recuerdas aquella época?

– Pues mira, la recuerdo como una etapa agridulce, pero sobre todo de aprendizaje, de conocer a gente maravillosa y un trabajo para mí que fue mi universidad en esto. Se lo agradeceré siempre.

¿Ves muy distinto lo que están haciendo de lo que hacían?

– Yo creo que al final el mundo ‘Sálvame’ no se podrá repetir en la vida, porque eso es historia, pero yo creo que esto nos está dando la vida ahora otra vez y era necesario porque había muchas personas que echaban de menos esto y me alegro, porque siempre hacen compañía a la gente mayor, a la gente que está en casa, a lo mejor sola, y me alegro muchísimo.

Te honran las palabras. A mí me gustaría volverte a ver con ellos aunque sea un día solo.

– Bueno, quién sabe, un día de visita sí, a merendar allí seguro que voy.

¿Y ‘Supervivientes: All Stars’? Han fichado ya a Sofía Suescun…

– Y después de tanto tiempo, fuera de la tele, habiendo ido Kiko… Luego me he enterado de dos o tres fichajes que no puedo decir.

Alguna pista, sin que nos digas nada.

– Tiene que ver algo con Sofía. Abarca, abarca. Entonces yo creo que ahí va a haber un salseo tremendo, o sea que guay, guay.

¿Tú lo descartas?

– Yo no he podido, me hubiera encantado, pero no he podido por agenda y por historias, pero ya te digo que si lo hacen en el 2025, ahí estoy yo.

Con Ana Rosa, ¿qué tal? Que te estamos viendo en ‘TardeAR’.

– Muy bien, la verdad, comentaba antes que es un sueño para mí trabajar donde estoy con ella. Lo que me deja hacer es viajar por el mundo, vivir experiencias y, sobre todo, tratar de entretener y divertir a la gente ese ratito que me ven. Y la verdad es que súper agradecida.

Qué bueno, Anabel. Te hemos visto aquí con tu primo también, es guay que coincidáis los dos en Desalia, ¿no?

– Muy bien, ojalá fueran así todos los curros de encontrarte con tu familia, tus amigos… Yo, la verdad, se lo recomendé, el equipo gracias a Dios ha contado con él. Muy agradecida porque quería que le conocieran, y no defraudó. Yo creo que echamos un rato muy bueno y a ver si ya son muchos Desalia juntos.

Tu primo también fue a ‘Supervivientes’, y tu tía, ¿cómo sería ir los tres? Aunque sé que no vais a ir, pero imagínate los tres en ‘Supervivientes’.

– Sería una buena olla de puchero. Ahí, remezclá, pero bien, bien.

¿Crees que llegaríais al final?

– Yo creo que ellos serían mejores supervivientes que yo. Yo no. Yo soy más show. Y ella sabe mejor pescar. Mi tía pescó muchísimo más que yo, que pesqué dos peces. Yo solo comía (risas).