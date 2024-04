Xavier Sardá se revuelve contra ‘TardeAR’ por no dejarle defender así a Rodolfo Sancho

Xavier Sardá se ha echado encima este miércoles a todos sus compañeros en ‘TardeAR‘ al hablar de la reacción que ha tenido Rodolfo Sancho con la prensa. Y es que el colaborador trataba de defender al actor por la situación que atraviesa pero el resto le contradecían.

Todo se producía después de que Alejandro Rodríguez contara desde Tailandia como Rodolfo Sancho había explotado contra la prensa. «Parece que Rodolfo Sancho no está contento con todos los medios de comunicación, somos más de 20 periodistas nacionales e internacionales dando cobertura al juicio», explicaba el reportero.

Justo después, ‘TardeAR’ emitía como Rodolfo Sancho se había encarado con la prensa. «Os voy a decir una cosa, yo os trato con educación y respeto, así que por favor exijo lo mismo, no me cerréis el paso, no me empujéis, no e pongáis zancadillas. Os voy a decir una cosa, en este país está prohibido grabar a la gente en público, no tengamos un problema, os lo pido», les advertía el actor.

Tras ofrecer las imágenes, Xavier Sardá daba la cara por Rodolfo Sancho después de escuchar a Ana Rosa. «Yo espero que no tengamos ningún problema. Yo puedo entender que el padre esté nervioso», aseveraba la presentadora. «Yo soy muy comprensivo con Rodolfo. Imaginaros estar en ese país alejadísimo y la situación que está viviendo», sostenía Sardá.

«Pero Xavier», trataba de corregirle Cristina Cifuentes. «No, yo creo que no hay peros», le soltaba Sardá. «Si estoy de acuerdo en que hay que empatizar pero esto que hace no le conviene ni a él ni a su hijo. Yo si fuera su abogado le diría que si no quiere hacer declaraciones que no las haga, pero este tipo de cosas creo que no le ayuda», defendía la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

«No entiendo este aplauso»

Después de que el público aplaudiera a Cristina Cifuentes, Xavier Sardá se revolvía en su asiento y reprochaba a ‘TardeAR’ lo que estaban haciendo. «No entiendo ese aplauso, ¿por qué no le conviene?«, se quejaba el colaborador. «Porque la prensa está informando y están cumpliendo con su obligación y le están ayudando», explicaba Cifuentes. «¿Por qué le están ayudando, qué quieres decir?», le cuestionaba Xavier.

«Pues porque el hecho de que se conozca el caso en Tailandia está beneficiando a su hijo de cara al juicio y él lo ha reconocido», añadía Cristina Cifuentes. «Si no hubiese prensa posiblemente Daniel Sancho estaría pudriéndose aún más en un agujero y no creo que ningún compañero de los que está allí le esté pisoteando, ni zancadillear ni nada parecido», espetaba por su lado Manu Marlasca.

Xavier Sardá se enfrenta a todos en ‘TardeAR’ por defender a Rodolfo

Pero Xavier Sardá seguía enfrentándose a todos. «Yo insisto en ser absolutamente comprensivo con ese señor y sus contradicciones«, volvía a decir el colaborador. «Todos entendemos su situación pero creo que lo está gestionando mal porque Rodolfo está acostumbrado a tratar con la prensa. Él se para porque quiere contestar pero hace una mala gestión y está fuera de lugar que haya una amenaza velada», sostenía por su parte Frank Blanco.

Además Frank Blanco defendía que la prensa estaba haciendo su trabajo y tratándole con respeto. «Igual que pedimos comprensión, los periodistas deben entender que este señor está en una situación absolutamente anómala y con una tensión inimaginable para nosotros», repetía Sardá.

Tras escuchar las críticas de todos los colaboradores de ‘TardeAR’, Xavier Sardá pedía poder decir lo que él pensaba. «Yo creo que en esta mesa está bien que no haya una unanimidad al 100%, por lo tanto dejadme a mí relativizar y decir que Rodolfo yo creo que hace lo que puede», sentenciaba.