Una invitada trans corta su conexión en TV Canaria por lo ocurrido en directo: «Aberrante»

Los espectadores que vieran el programa ‘Conecta Canarias’ en la Televisión Canaria este viernes asistieron a un momento de gran tensión con lo que pasó con una invitada. El espacio presentado por Ibán Padrón y Helena Sampedro se hacía eco de un estudio del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias sobre la situación de la salud mental en las islas.

En concreto el estudio dice lo siguiente: «Cuatro de cada diez canarios tendrá que comprometer su salud para seguir trabajando, es decir, cuatro de cada diez canarios tendrá problemas de salud mental a causa de las condiciones laborales».

Para analizar dicho estudio, Ibán Padrón, el presentador de ‘Conecta Canarias’ conectaba con Emma Colao, directora del propio organismo y conocida activista de los derechos trans. Al verla en la pantalla, el presentador se descolocaba y pensaba que había un error a la hora de conectar con quién tenía que hablar. «Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad, compañeros?», preguntaba el presentador mientras Emma que estaba en la pantalla de detrás le decía que no, que era ella. «No, no, habláis de mí», decía la invitada.

Sin embargo, Padrón insistía en que habían tenido una equivocación y optaba por cortar la conexión para retomarla unos segundos después. «Vamos a mantener ahora porque hemos tenido una equivocación con la videollamada. En seguida retomamos la llamada prevista. Son cosas que ocurren en el directo, hemos confundido a la persona», insistía el presentador a la vez que Colao seguía esperando a que le dieran paso para hablar.

Tras ello, Ibán Padrón, el presentador de la TV Canaria se dirigía a la mesa para hablar con los colaboradores. «Ahora parece que sí tenemos la videollamada. Estábamos viendo a la persona que tenía que intervenir, no sé si ustedes en pantalla estaban viendo a la persona que tenía que intervenir en la segunda parte del programa que era un experto en nutrición, pero parece ser que ahora sí contactamos, lo tenemos», explicaba el presentador volviendo a conectar con Emma Colao.

Emma Colao tacha de «aberrante» lo que pasó en la TV Canaria y corta la conexión

Tras darle paso, Emma Colao no podía más y explotaba en directo tras la situación incómoda que acababa de vivir al ver como el presentador la confundía por su apariencia masculina. «Bueno, mire, disculpe, a mí no me sale fingir. Lo que ha ocurrido no es que se hayan equivocado de persona. Evidentemente, aquí se han equivocado de género. Es tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la llamada», defendía la directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias.

Las dos ocasiones, para menor duda. pic.twitter.com/CuJfJhVOBv — Emma Colao 🏳️‍🌈⚧🇮🇨 (@ColaoEmma) April 5, 2024

Pese a que Emma Colao denunció lo sucedido tachándolo de «aberrante», Ibán Padrón, el presentador de ‘Conecta Canarias’ quiso explicarse y dejar claro que fue todo un error de lo que él veía en plató. «En honor a la verdad, en plató tenemos una señal. Yo conozco personalmente a Emma y no le estaba viendo en plató. Quiero que le quede bien claro. Le conozco personalmente, sé con quién hablo y no ha habido ninguna confusión de ese tipo. Sí me gustaría aclararlo para que se quede usted totalmente tranquila», trataba de aclarar el presentador.