Shock en ‘MasterChef’ con quién es el primer expulsado de la edición: «Es terrible»

Tres meses después de la final de ‘MasterChef Junior 10’, TVE ha vuelto a encender los fogones del talent de cocina este lunes con el estreno de la duodécima edición. Y como siempre la primera gala nos ha dejado el casting final en el que se han seleccionado a los 16 concursantes oficiales de ‘MasterChef 12’.

Tras un multitudinario casting por toda España, ‘MasterChef 12‘ celebraba la fase final con 50 candidatos luchando por conseguir un delantal en las cocinas del programa. Para ello los aspirantes tenían que convencer con su plato al jurado del talent formado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Pero en esta ocasión los jueces contaban con la ayuda de Marcos Morán (tres soles Repsol y una estrella Michelin).

Finalmente, ‘MasterChef 12’ seleccionaba a los 16 aspirantes que lucharán por convertirse en el ganador del talent show relevando así a Eneko, el ganador de la undécima edición. José, David, Tamara, Maicol, Ángela, Pilar, Samya, Pulga, Celeste, Tessa, Alberto, Ramón, María, Adriana, Choco y Gonzalo han sido los elegidos.

Tras recibir el delantal blanco que les otorgaba un puesto en esta edición, los aspirantes se enfrentaban a la primera prueba de exteriores del programa. Para ello, los concursantes viajaban hasta Barcelona y a los pies de la Sagrada Familia se enfrentaban a su primer reto por equipos. Los dos equipos tuvieron que realizar un menú inspirado en la gastronomía tradicional catalana, pero con el toque de refinamiento que exige ‘MasterChef’. Coca de escalivada con anchoas, canelones o crema catalana con carquiñoles serán los platos que degustarán 150 comensales, todos visitantes de la Sagrada Familia, turistas y vecinos de Barcelona.

Samya y Celeste, a la gresca en la primera prueba por equipos

Samya se enfrentaba a su primera capitanía dentro del equipo azul. Una capitanía complicada en la que la marroquí se enfrentaba con Celeste porque la de Vilanova i la Geltrú quería ejercer de capitana al ver que Samya estaba bastante perdida y que no quería ir a eliminación. Algo que durante la valoración de los jueces, Pepe Rodríguez le aplaudía por haber tenido la valentía de echarse el equipo a sus espaldas al ver que su capitana no llegaba.

Por su parte, Jordi Cruz recriminaba el trabajo como capitana de Ángela en el equipo rojo después de que ella asegurara que estaba feliz con el resultado que había salido de la prueba. «Vuestros platos han funcionado en sala pero la organización ha sido desastrosa», les decía el juez catalán.

Con todo ello, tras las valoraciones, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador de la primera prueba por equipos de ‘MasterChef 12’ era el equipo azul siendo Celeste la mejor de todo su equipo.

Por su lado, el equipo rojo regresaba a las cocinas con el delantal negro. Y para intentar seguir una semana más dentro del programa, los delantales negros se enfrentaban a una prueba de expulsión en la que los jueces les retaban a contar quiénes son y hasta dónde quieren llegar en el universo gastronómico a través de un plato libre de la cocina local de sus lugares de origen.

Eso sí, los delantales blancos recibían una sorpresa por parte de los jueces y es que todos tendrían que cocinar aunque solo los delantales negros se jugarían la expulsión. Sin embargo, al ser una prueba en la que el objetivo era conocer mejor a cada uno de los concursantes, el jurado de ‘MasterChef’ quiso que todos cocinaran.

Tessa, primera expulsada de ‘MasterChef 12’

Tras probar los platos de los delantales blancos llegaba el momento de saber lo que habían hecho los delantales negros. Y los jueces tenían que claro que los peores platos eran los de Tessa, Tamara y Ramón. Y antes de saberse la valoración, Jordi Cruz le daba un gran corte a Tamara pues no se creía sus excusas y su actitud.

No obstante, Pepe Rodríguez anunciaba que la primera expulsada de ‘MasterChef 12’ era Tessa después de haber estado perdida durante toda la prueba. «Me he bloqueado, he sentido todo el rato que me iba a ir, he estado como boicoteándome, tenía muchos miedos de irme, de ser la primera, de avergonzar», reconocía ella.

Una expulsión que dejaba en shock a todos sus compañeros en la galería pues no se lo podían creer. Y es que para muchos Tessa era una de las grandes favoritas de esta edición. «Me hubiese encantado seguir aprendiendo y estar con ellos en la casa, me ha encantado y estoy un poco en shock de que me tengo que ir, es terrible«, añadía antes de dejar claro que para ella la ganadora es Pilar.