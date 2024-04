Quién es Celeste, la concursante de ‘Masterchef 12’ que es la gran villana de la edición

‘MasterChef 12’ arrancó hace pocas semanas, pero el conflicto ya se ha desatado entre los concursantes. La tensión del concurso de TVE genera a menudo roces entre los aspirantes, y Celeste fue la primera en perder los nervios en esta edición.

Celeste proviene de Vilanova i la Geltrú, tiene 35 años y ha aparcado su trabajo de contable para apostar por su sueño de convertirse en chef. La catalana conquistó al jurado en el casting final y siguió impresionando en el primer programa, cuando consiguió salvar a su equipo.

Los padres de Celeste regentaban una tienda de juguetes y un bar en los que ella siempre echaba una mano. Y quizás ahí fue donde descubrió su gusto por la hostelería y por la cocina. Y es que aunque ella estudió Periodismo y ADE y trabajaba como contable parece que lo que de verdad le gusta es el mundo de la cocina.

En el casting final, Celeste explicó que usa la cocina como método de relajación y ya ha podido demostrar como tiene capacidad para gestionar todas las emociones delante de los fogones.

Celeste, protagonista de la primera gran pelea de ‘MasterChef 12’

Samya y Celeste en ‘Masterchef 12’

La prueba de exteriores del estreno de ‘MasterChef 12’ estuvo salpicada por el drama, ya que la de Barcelona no dudó en enfrentarse a Samya, la representante de su equipo. «Si la capitana se equivoca, yo también voy a la eliminación. Por eso es importante saberlo todo bien», espetó Celeste.

Tal fue su determinación, que la joyera hispano-marroquí terminó por cederle los mandos de la situación, y la catalana accedió sin problema. Sin consultar en ningún momento los pasos que iba tomando en la receta con su equipo, Celeste tenía el ojo puesto en pasar la prueba de eliminación. «No me puedo permitir el lujo de irme a eliminación y estoy viendo cosas que no me cuadran», explicó la contable.

Sin embargo, tras su momento de villana en ‘MasterChef 12’, Samya y Celeste terminaron haciendo las paces tras pasar la primera prueba de eliminación del programa. «Quiero ayudarte a ti, a mí y al equipo», señaló la concursante, que se fundió en un abrazo con la capitana dejando atrás el drama.

Aún así, sus platos más recientes en el programa han puesto en duda su estancia en el concurso, llevándose el delantal negro que puso en peligro su permanencia en la última gala. El último cocinado de la catalana decepcionó a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, pero la contable ha seguido demostrando su pasión por la cocina y sus ganas de convertirse en una gran chef de mano del formato.