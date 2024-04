‘La Promesa’: Avance del próximo capítulo con un ultimátum a Manuel y otro frente para Jimena

En ‘La Promesa’ no hay otro tema de conversación que no sea la confesión de Manuel respecto a que su corazón pertenece a otra mujer que no es Jimena. La revelación ha caído como un auténtico terremoto en palacio y es la comidilla de todos tanto en la zona de servicio como en la planta noble, con el interés puesto en saber la identidad de esa mujer.

Cruz ha presionado a Manuel para que revele el nombre de su amante, pero él calla y más tarde le asegura a Jana que la protegerá para que nadie sospeche de ella. Si la marquesa se enterara que esa mujer es su doncella más odiada, la aplastaría como a una cucaracha. Y como fracaso con su hijo, le pide a Petra que abra los ojos y se descubra de quién se trata.

Mientras, Jimena amenaza a Manuel con hacer cualquier cosa con tal de mantenerle atado a su lado, usando la mayor influencia de su familia para arrastrarle al lodo. En paralelo, los Duques de los Infantes se presentan en La Promesa por sorpresa para exigir explicaciones.

Virtudes ha desaparecido repentinamente y la preocupación ha cundido por todo el servicio hasta que la encuentra en los jardines del palacio, desatendiendo sus labores. El mayordomo se ha mostrado muy enfadado por su ausencia sin previo aviso y Pía también le ha echado un buen sermón.

Ayala intenta acallar las sospechas de Petra asegurándole que su interés por Margarita únicamente responde a su estrategia para vengarse de Cruz. Parece convencerla, porque cuando la marquesa pregunta a su doncella por la naturaleza de la relación entre su amigo y su cuñada, Petra miente y le dice que entre ellos no parece haber nada serio.

Salvador, en su primer día como primer lacayo, ha recibido una dura reprimenda del mayordomo ante sus compañeros, pero Lope intenta restarle importancia. Jana y María Fernández se han afanado en buscar la bolsa de dinero sin éxito, para María está clarísimo que la tiene Vera y que la ha sacado de La Promesa. Aunque no pasará mucho tiempo hasta que se revele que está completamente equivocada: está en manos de Rómulo.

Los marqueses de Luján tienen que lidiar con sus consuegros, los Duques de los Infantes, ahora que han llegado a La Promesa para pedir explicaciones por la amante de Manuel. Jimena le confiesa a su marido que conoce la identidad de esa mujer. ¿Sospechará de Jana?

La solución que plantean los Duques de los Infantes para el matrimonio entre su hija y Manuel es que se trasladen a vivir a Madrid urgentemente. Jimena le ruega a su marido que le dé una oportunidad pero Manuel se niega y no está dispuesto a doblegarse a ese ultimátum.

Los problemas crecen para Jimena cuando Abel vuelve a presionarla para que desvele la verdad sobre su falso embarazo. Ella le pide tiempo, pero Abel cada vez parece menos dispuesto a concedérselo, y tramará un plan para quitárselo de encima. ¿Será capaz de matarlo?

María Fernández reconoce que fue ella quien escondió el maletín con el dinero en el baúl del pasillo, pero niega ser ella la dueña. Rómulo debate con Pía cuál es la mejor forma de proceder, porque nadie sabe quién es el propietario de la pequeña fortuna. ¿Por qué no reacciona Vera?

La estrategia de Martina para separar a su madre y a Ayala pronto queda al descubierto por el conde. Curro enfrenta a su antigua novia, pero solo consigue ampliar el abismo que existe entre los dos. ¿Sobra Martina como personaje de La Promesa? ¿Deberían los guionistas cargársela pronto?