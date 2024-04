Juanra Bonet (‘¿Quién quiere ser millonario?’): «Si puedo evitarlo, yo evitaría ser concursante»

Después de ponerse al frente por sorpresa de la última temporada de ‘Atrapa un millón’ relevando a Manel Fuentes; Juanra Bonet vuelve a ser el maestro de ceremonias de ‘¿Quién quiere ser millonario?’. El concurso vuelve este martes, 2 de abril a nuestras pantallas y lo hace con una gran novedad. Y es que ‘¿Quién quiere ser millonario?’ salta del prime time de Antena 3 al de La Sexta.

En esta nueva temporada, ‘¿Quién quiere ser millonario? contará con entregas protagonizadas por famosos y otras por concursantes anónimos. ¿Pero con quién prefiere trabajar Juanra Bonet? El presentador nos responde a esta ptegunta en una entrevista exclusiva.

Vuelve ‘¿Quién quiere ser millonario?’ y lo hace con cambio de cadena. ¿Cómo afrontas el cambio de Antena 3 a La Sexta?

Juanra Bonet: Pues bien, para mí no hay ningún cambio. Estoy en el mismo grupo con la misma gente, el mismo equipo y nada deseando verlo. Es una decisión de Atresmedia y yo encantado de que el ‘Millonario’ siga.

Es cierto que la parrilla de La Sexta está bien armada con programas de actualidad, pero a los programas de entretenimiento le cuesta hacerse un hueco. ¿Crees que el ‘Millonario’ puede conseguirlo?

J.B.: La Sexta es una cadena que potencia la actualidad y se está potenciando mucho en entretenimiento y formar parte de esa apuesta por reforzar el entretenimiento en La Sexta me parece un honor. Y ‘El Millonario’ es que es infinito y universal, al emitirse en un montón de países, tiene película, tiene pódcast. Se ha emitido, se emite y se emitirá y creo que es un formato que siempre tiene su hueco y sus espectadores.

Una de las novedades de esta temporada es que se mezclará a los concursantes anónimos con los famosos. ¿Con qué disfrutas más viendo a los famosos en esa silla pasarlo al al tener que contestar a las preguntas o ver a los anónimos que se la juegan por conseguir dinero?

J.B.: Pues la verdad es que cuando se sienta una persona en esa silla a jugar deja de ser famoso y deja de ser anónimo. Cuando te sientas ahí da igual que hagas ganado 150 roscos o que seas un famoso famosísimo porque te quedas en bolas, es una silla que te desnuda. Entonces son personas, da igual. La única diferencia es que los famosos ganan dinero para una ONG y los anónimos para ellos.

De todos los famosos que han pasado por el ‘Millonario’, ¿Quién te ha sorprendido más por su capacidad de saber tantas cosas?

J.B.: Siendo sincero, nadie (risas). Es que cuando te sientas ahí la única capacidad que puedes ejercitar es la de decir donde tenía yo ese dato si antes de entrar yo lo tenía en la cabeza. Es que te sientas allí y te reseteas, se te olvida todo. A mí me ha pasado.

¿Tú te atreverías a dar el salto al otro lado y convertirte por un día en concursante de ‘¿Quién quiere ser millonario?’?

J.B.: No, si puedo evitarlo lo evitaría. Si yo leyendo una pregunta en voz alta ya lo paso mal porque es inevitable pensar la sé o no la sé. Leo las opciones y digo me la sé, luego oigo al concursante y digo ‘ahh pues no me la sé’. Y al resolverlo pienso pues si me la sabía. Yo sin jugarme nada dudo de todo solamente por la silla, la música, la solemnidad del formato así que no.

Has presentado muchos concursos, ¿pero qué significa para ti el ‘Millonario’?

J.B.: Pues es como si me dijeran, ¿te gustaría hacer de James Bond dos o tres pelis? Es algo así. Es coger algo que trasciende canales, épocas, edades, presentadores y presentadoras y que te lo dejen hacer durante un tiempo. Todo el mundo tiene en la cabeza a Sean Connery pero han sido muchos y a cualquiera le encantaría haber formado parte de la familia del ‘millonario’. Estoy seguro de que después de mí habrá más gente que lo presentará.

Llega el ‘Millonario’ pero también te hemos podido ver al frente de ‘Atrapa un millón’. ¿Cómo ha sido la experiencia de sustituir a Manel Fuentes?

J.B.: Pues muy emocionante e ilusionante y con mucho respeto y cuidado de no pisar lo fregado. Es un formato que presenta un amigo al que conozco desde hace casi 20 años. Feliz porque hayan confiado en mí pero con cuidado por no fastidiar nada. Y estoy contento de no haber pisado lo fregado y de haber sumado un poquito y devolvérselo.

Las casualidades del destino han hecho que se hayan juntado todos los proyectos en los que participas a la vez. Y es que tras verte en ‘Atrapa un millón’ ahora te veremos en ‘¿Quién quiere ser millonario?’ y en ‘La Voz Kids’ presentando y en ‘Tu cara me suena’ como concursante. ¿Te abruma tanta sobreexposición?

J.B.: Pues lo normal para un presentador de televisión en España es no trabajar porque somos unos pocos los privilegiados que podemos trabajar de esto. Así que lo vivo con orgullo e ilusión y ahorrando (risas).

Se van a cumplir diez años de tu llegada a Atresmedia y no has parado de trabajar como presentador, actor y ahora también concursante. ¿Qué balance haces de estos diez años?

J.B.: Pues es lo que digo me siento un privilegiado, creo que he tenido mucha suerte. Y es que puedes haber trabajado mucho y haberte formado, pero al final todo depende de la suerte. Puedes presentar un gran formato que no funciona, es tan voluble esta profesión que lo único que puedes hacer es formarte lo mejor que puedas. Pero yo he tenido suerte de que confíen en mí y de haber caído en grandes formatos que han funcionado.

Al igual que pasó con el ‘Millonario’ y con ‘Atrapa un millón’, ¿confías en que ‘¡Boom!’ pueda volver en un futuro?

JB.: ‘¡Boom!’ tuvo su ciclo maravilloso y ya está. La cadena apostó por el directo en la tarde con ‘Y ahora Sonsoles’, que creo que era una buena apuesta porque era volver a tener un programa en directo en una franja en la que llevaban años sin tener nada así. Fue una decisión sensata y un ciclo larguísimo y satisfactorio. Yo estoy feliz por haber podido formar parte de algo así porque acompañamos a muchísima gente. ¿Qué en un futuro se decide recuperar? Yo encantado.