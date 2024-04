José Ramón Patterson da la puntilla contra TVE con lo que apunta sobre David Broncano

El fichaje de David Broncano por RTVE se ha convertido sin lugar a dudas en el tema principal de las últimas semanas. Y es que la posible llegada del cómico al access de La 1 ha generado un sinfín de polémicas con el cese de José Pablo López y de Elena Sánchez y el nombramiento de Concepción Cascajosa como nueva presidenta. El último en pronunciarse sobre este caso ha sido el histórico excorresponsal José Ramón Patterson.

Y es que el hecho de que el fichaje de David Broncano se haya convertido en una cuestión casi de Estado con varios Consejos de Administración relativos a su contratación y varias prórrogas para intentar que salga adelante están haciendo que muchos cuestionen si RTVE debería fichar al presentador de ‘La Resistencia’. Cabe recordar que este jueves se volvió a frustrar su contratación por la ausencia de Elena Sánchez en el Consejo.

Así, desde algunos sectores de la derecha se está insistiendo en que detrás de todo este fichaje se encuentra Moncloa, y señalando que el Gobierno querría tener a David Broncano de su lado en el access de La 1 para intentar contrarrestar los golpes que le da Pablo Motos al Presidente del Gobierno y a todos sus ministros en las tertulias de ‘El Hormiguero’.

Algo que incluso el propio Pablo Motos y Juan del Val comentaron este jueves en ‘El Hormiguero’. Ahora ha sido un histórico rostro del ‘Telediario’ de TVE como José Ramón Patterson, el que ha querido manifestarse y dejar clara su postura sobre el escándalo que vive RTVE por el fichaje de David Broncano y la parálisis que hay a la hora de sacar adelante nuevas propuestas por la división del Consejo de Administración.

José Ramón Patterson, contrario al fichaje de David Broncano

«No entiendo el empeño de parte del Consejo de Administración de RTVE en contratar a Broncano por una cantidad de dinero obscena», empieza diciendo Patterson en su cuenta de «X». Una cantidad de dinero «obscena» según él en relación a un presupuesto estimado en 14 millones de euros en total por un año de contrato.

«Al margen del discutible éxito de «La Resistencia» (0,15 % durante su emisión), las prioridades de la televisión pública son otras», recalca José Ramón Patterson dejando claro que no está de acuerdo con la llegada de ‘La Resistencia’ a la cadena pública.

Pero a Patterson tampoco le convence nada el fichaje de Arturo Valls por TVE para presentar una nueva temporada del programa que presentaba en Movistar Plus+. «Y aún entiendo menos que también quieran contratar a Arturo Valls para presentar «That’s My Jam España», otro programa del que, como «La Resistencia», se deshará Movistar Plus por su bajísima audiencia», sentencia.

«Lo que necesita La 1, en todo caso, son programas de calidad que eleven la audiencia y tengan efecto arrastre en la cadena, no es las redes sociales. Lo de “arrasar” ahí, también es discutible. ¿Sin bonos los programadores de las privadas? Pues eso», asegura el que fuera corresponsal de TVE en Bruselas respondiendo a un seguidor.