Emma García, obligada a pedir perdón en ‘Fiesta’ por lo ocurrido con Tamara: «Lo sentimos»

Este domingo 14 de abril Jorge Moreno ha hecho su aparición en ‘Fiesta’ para presentar su sección ‘Hay que mojarse’. El primer tema que ha abordado ha sido el «error humano» que tuvo el programa de Emma García este sábado con Tamara Valcárcel cuando la cantante iba a proceder a cantar.

Así explicaba Jorge Moreno lo sucedido con la artista: «Ayer vivimos en este programa un momento bastante complicado cuando salió Tamara. Nuestra Tamara cantante, la de los boleros, que vino a visitarnos y nos encantó». Sin embargo, cuando la sevillana apareció en el plató para cantar su versión del tema ‘Ese hombre’, comenzó a sonar el mítico ‘No cambié’ de ‘la otra Tamara’, ahora Yurena. Un momento ‘tierra trágame’ por el que ‘Fiesta’ ha tenido que pedir disculpas un día después.

Cabe recordar que ambas Tamaras se enfrentaron en los tribunales ya que las dos querían mantener su nombre. Y es que en el año 2004 la discográfica de Valcárcel denunció a la otra Tamara por usar su denominación artística, ya registrada a su favor. La andaluza acabó ganando el juicio en segunda instancia y pudo mantener su nombre artístico. De esta forma, la que fuera estrella televisiva se vio en la necesidad de buscar otras alternativas.

«Tuvimos una confusión de Tamara. Cuando salió, sonó una canción que no era de esa Tamara», explicó el colaborador de ‘Fiesta’, ante una Emma García que no daba crédito a lo que estaba escuchando. Y es que ni ella misma había sido consciente de lo sucedido: «No me lo puedo creer. ¿Y no me enteré?».

Emma García pide disculpas a Tamara en nombre de ‘Fiesta’

Emma García y Tamara Valcárcel en ‘Fiesta’.

Tras recordar ese momento, la presentadora ha reconocido que no se enteró de nada: «Madre mía. Oye, yo no fui consciente. Es la primera noticia que tengo. ¿Cómo no me habéis dicho esto? ¿Tú te enteraste?». Su compañero ha desvelado que incluso él subió al control de realización para comprobar que esto había sucedido.

Emma no ha dudado en preguntar a la directora del programa, Eva Espejo, y al responsable de sonido en el set. Jorge Moreno ha insistido en que fue «un error humano». «Te digo una cosa. Como todos metemos la pata, la próxima vez, dímelo y lo subsanamos en el momento, que no hay ningún problema. Ahora que lo dices, Tamara, que es un encanto, me agarraba mucho, la notaba nerviosa. Pensé que estaba nerviosa por la actuación. Ella no nos dijo nada», recordó la comunicadora vasca.

«Tamara, lo sentimos muchísimo, de verdad. Ella me dijo que volvía en octubre, así que estaremos con todo preparado para no meter la pata. Que nos encanta tu voz», concluyó la presentadora de ‘Fiesta’, entonando el mea culpa en nombre del equipo.