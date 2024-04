El lapidario mensaje de Carmen Borrego a su hijo que Terelu Campos exhibió en ‘De Viernes’

Diez meses después de la cancelación de ‘Sálvame’ y tras su salto a TVE, Terelu Campos ha vuelto a Telecinco tras haber recibido este jueves a su hermana Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024’. Así, Terelu visitaba ‘¡De Viernes!’ para hablar de la polémica exclusiva de su sobrino José María Almoguera.

Nada más sentarse en el plató, Terelu Campos revelaba cómo se encontraba Carmen Borrego. «Carmen yo creo que aún no ha despertado de la pesadilla. Ha tardado mucho en descansar, también el cambio horario ha hecho mucho y yo creo que lo peor está por llegar», avanzaba la invitada de ‘¡De Viernes!’.

Tras ello, Terelu Campos dejaba claro que ella no se esperaba nada de lo que ha hecho su sobrino. «Si a mí alguien me hubiera dicho que mi sobrino: uno, iba a dar una exclusiva, después de la que había dado con la boda; y dos, que en esa exclusiva su objetivo era reventar a su madre, yo no tendría manos ni piernas, porque las hubiera puesto en el fuego y me las hubiera quemado», confesaba.

Justo después, Terelu revelaba que justo antes de saber que su sobrino había hecho la exclusiva había estado hablando con él y estuvo muy cariñoso con ella sin decirle nada. Y por ello se sentía aún más decepcionada por todo lo que estaba sucediendo.

Durante su entrevista, Terelu Campos ha querido leer el mensaje que le había enviado su hermana y que era un poco el resumen de su estado en estas 24 horas en las que ha vuelto a su vida tras enterarse de las palabras que le ha dedicado públicamente su hijo José María.

«El mensaje de Carmen es ‘yo salí de Honduras con una portada que hablaba de la separación de mi hijo y de su mujer. He vuelto a España y me he dado cuenta que de quien se ha separado es de mí‘», destapaba Terelu Campos. Tras leerlo, Ángela Portero le cuestionaba que ella creía que su hermana Carmen Borrego sabía todo lo que ha pasado porque su reacción fue muy fría.

Terelu Campos, sobre su sobrino: «A lo mejor no quiere a su madre como ella necesita»

Tras ello, Terelu era clara al decir el origen de todos estos problemas. «Todo esto viene de cuando se ponen esos audios, yo hay un momento que me dirijo a ella y le digo: ya Carmen, ya cualquier precio no, no puedes estar poniendo la cara todos los días porque ni siquiera es bueno. Si la gente se acostumbra a que le haces un feo y no pasa nada pues puede llegar lo más grande y ha llegado lo más grande que ha sido lo que ha ocurrido el miércoles porque al final vas conviviendo con cosas que te hacen daño», recalcaba.

Finalmente, Terelu Campos aprovechaba para decir una frase que había dicho su cuñado, el marido de Carmen y que le había hecho reflexionar. «Ayer dijo mi cuñado algo que me sobrecogió y se ha dicho muchas veces. Uno no puede pedirle a nadie que te quiera como tú quieres que te quiera», recalcaba ella. «No estoy diciendo que mi sobrino no quiera a su madre pero a lo mejor no la quiere de la manera que necesita su madre«, sentenciaba.