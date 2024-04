El golpe bajo de Miguel Ángel Nicolás a Marta López por lo que llega a decir de Ángel Cristo

No hay duda de que el gran protagonista de ‘Supervivientes 2024’ está siendo Ángel Cristo y por eso el hijo de Bárbara Rey es el que está centrando buena parte de los programas de Telecinco. Es el caso de ‘TardeAR’ que este viernes se hacía eco de las últimas polémicas protagonizadas por él con Marta López y Miguel Ángel Nicolás enfrentándose por él.

Todo se producía después de recordar los últimos enfrentamientos de Ángel Cristo con Gorka o Miri y como se ha autoproclamado el «villano» de esta edición de ‘Supervivientes 2024’ habiéndose incluso negado a participar en las labores de mantener el fuego llegando incluso a renunciar a comer caliente.

Después de que Leticia Requejo incidiera en que a Ángel Cristo le beneficia este papel de villano, Marta López aseguraba que para ella el hijo de Bárbara Rey se estaba equivocando y quizás se le venía en contra su actitud. «La va a fastidiar porque cada día lo está haciendo peor y mira que a mí me gustaba», aseveraba la colaboradora antes de que Miguel Ángel Nicolás se echara encima de ella.

«¿Lo está haciendo peor? Mira el público», le replicaba el colaborador alentando al público de ‘TardeAR’ para que la abuchearan y le llevaran la contraria. «Pero si se salva todas las semanas», insistía Miguel Ángel Nicolás en dejar claro que lo que estaba diciendo su compañera Marta no tenía ningún sentido.

Miguel Ángel Nicolás hunde a Marta López con su comparación con Ángel Cristo

Lejos de quedarse ahí, Miguel Ángel Nicolás le daba donde más le podía doler a Marta López al recordarle su fiasco en ‘Supervivientes’. «No sé que mal está haciendo, peor lo hiciste tú que te fuiste a las tres semanas«, le soltaba el colaborador.

«Yo a lo mejor no empatizo con el público, pero no pasa nada aquí sigo», se defendía entonces Marta López. «¿Sabes la diferencia? Con todo el cariño te lo digo. Tú en tu edición quisiste ser mala y lo hiciste fatal y él es malo y lo está haciendo perfecto. Tú fuiste villana y te echaron y él es villano y ahí sigue«, le soltaba el colaborador de ‘TardeAR’ sin reparos.

Tras escucharle ese ataque gratuito, Marta López le contrarrestaba desvelando algo que se desconocía. «No me puedes reprochar eso cuando a ti te lo ofrecieron y no has tenido el valor de ir, así que no hables», aseveraba la colaboradora.

«¿Pero qué dices? ¿Tienes pruebas?», le respondía Miguel Ángel Nicolás. «¿Irías a ‘Supervivientes’?», le repreguntaba ella. «No, no iría», respondía él. «Pues entonces cállate y no me juzgues», sentenciaba Marta.