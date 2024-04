Dos inesperados asesinatos acechan ‘La Promesa’, en el avance semanal del 8 al 12 de abril

‘La Promesa’ se encamina hacia una semana vertiginosa en las tardes de TVE. En El Televisero te ofrecemos un avance semanal de la serie de Bambú con todo lo que van a deparar los capítulos que se van a ofrecer del 8 al 12 de abril con dos intentos de asesinato y las consecuencias de la bomba atómica que ha soltado Manuel como principales tramas.

Manuel, ahogado por la presencia de Jimena y la presión de sus padres, terminaba el episodio del viernes desvelando que su corazón estaba conquistado por otra mujer. Esto provocará un gran terremoto en el palacio, pero el joven heredero procurará proteger a Jana y que nadie coloque sus sospechas en ella. Aunque no será fácil y habrá quien repare en la doncella desde el primer momento. ¿Será Jimena? De ser así, la integridad de la criada correría peligro.

No obstante, quien puede perder la vida en manos de Jimena es Abel. El médico volverá a presionarle esta semana para que cuente de una vez por todas que su embarazo fue una farsa para manipular, por enésima vez, a Manuel. Sin embargo, aunque ella se mostró dispuesta en un principio, ahora ha cambiado de parecer. Y hará todo lo posible, sea lo que sea, para impedirlo. Hasta matar al médico con veneno si es necesario.

Y no es el único sobre el que la muerte acecha. El atentado contra Pelayo se acerca. Mr Cavendish planea para el conde de Añil el mismo desenlace que para Jerónimo, con la diferencia de que la repercusión sería bien distinta y, de conseguir su asesinato, ocasionaría un gran escándalo. ¿Intercederá Lorenzo impedirlo ahora que se ha convertido en la mano derecha del traficante inglés?

Entre todo esto, La Promesa podría enfrentarse a dos inesperadas marchas en los próximos capítulos. Salvador, que volverá a ponerse a prueba para optar al puesto de lacayo principal, no aguantará la presión de don Rómulo y amagará con poner fin a su periplo en palacio. Y Virtudes también querrá abandonar como solución a sus continuos y preocupantes ahogos.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 331 del lunes 8 de abril

Después de que Manuel revele delante de toda su familia que ama a otra mujer, Cruz pone el grito en el cielo y Margarita aprovecha para malmeter contra ella y acusarla de ser el origen de todos los males. Pero lo importante es ¿cómo reaccionará Jimena?

Virtudes confiesa a Simona y Candela que sus ataques tienen que ver con el encierro que siente trabajando en La Promesa, algo que no acaban de entender muy bien las cocineras.

Rómulo decide darle una oportunidad a Salvador para que demuestre su valía como primer lacayo. Presionada por Jana, María Fernández le cuenta por fin la verdad sobre el dinero desaparecido y sus sospechas sobre Vera. Catalina quiere saber más sobre Cavendish pero Pelayo le pide que se mantenga al margen, porque es peligroso.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 332 del martes 9 de abril

Cruz presiona a Manuel para que revele la identidad de su amante, pero él calla y más tarde le asegura a Jana que la protegerá. Jimena amenaza a Manuel y los Duques de los Infantes se presentan en La Promesa para pedir explicaciones.

Virtudes ha desaparecido y es Rómulo quien la encuentra en los jardines del palacio. El mayordomo está muy enfadado por su ausencia sin previo aviso.

Ayala intenta acallar las sospechas de Petra asegurándole que su interés por Margarita únicamente responde a su estrategia para vengarse de Cruz. Parece convencerla, porque cuando la marquesa pregunta a su doncella por la naturaleza de la relación entre su amigo y su cuñada, Petra miente.

Salvador, en su primer día como primer lacayo, recibe una dura reprimenda del mayordomo ante sus compañeros, pero Lope intenta restarle importancia. Jana y María Fernández buscan la bolsa de dinero sin éxito, para María está clarísimo que la tiene Vera… Aunque no pasará mucho tiempo hasta que se revele que está completamente equivocada.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 333 del miércoles 10 de abril

Los marqueses de Luján tienen que lidiar con sus consuegros, los Duques de los Infantes, ahora que han llegado a La Promesa para pedir explicaciones por la amante de Manuel. Jimena le confiesa a su marido que conoce la identidad de esa mujer… Los problemas crecen para Jimena cuando Abel vuelve a presionarla para que desvele la verdad sobre su falso embarazo. Ella le pide tiempo, pero Abel cada vez parece menos dispuesto a concedérselo.

María Fernández reconoce que fue ella quien escondió el maletín con el dinero en el baúl del pasillo, pero niega ser ella la dueña. Rómulo debate con Pía cuál es la mejor forma de proceder, porque nadie sabe quién es el propietario de la pequeña fortuna.

La estrategia de Martina para separar a su madre y a Ayala pronto queda al descubierto. Curro enfrenta a su antigua novia, pero solo consigue ampliar el abismo que existe entre los dos.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 334 del jueves 11 de abril

La solución que plantean los Duques de los Infantes para el matrimonio entre su hija y Manuel es que se trasladen a vivir a Madrid. Jimena le ruega a su marido que le dé una oportunidad pero Manuel se niega. Jimena presiona a las doncellas para refrendar su sospecha y, a la vez, lidia con Abel, que quiere revelar ya el engaño del falso embarazo.

A pesar de las palabras tranquilizadoras de Ayala, Petra no es tonta y cada vez tiene menos dudas de que él y Margarita hay algo más que puro interés. Lorenzo cierra con Míster Cavendish los pormenores de la próxima entrega de mermeladas, y Catalina escucha sin ser vista el lugar y la hora.

Las cocineras cuentan a Pía el problema de Virtudes y esta avisa al doctor Bueno, que les da una explicación para sus ahogos. Vera y María Fernández acercan posturas después de que aparezca el maletín con el dinero. Y a la par, Rómulo sigue presionando a Salvador hasta que el lacayo toma una decisión sorprendente.

Avance de ‘La Promesa’ capítulo 335 del viernes 12 de abril

Manuel lidia como puede ante la presión de sus padres y de sus suegros para que se vaya a Madrid con Jimena, aunque le jura a Jana que no va a ceder y que nada ni nadie podrá separarlos. Jimena no se queda de brazos cruzados, sabe que si Abel contara la verdad sobre su embarazo cualquier oportunidad con Manuel se esfumaría. Así que no le tiembla la mano a la hora de envenenar al médico y poner así fin a sus problemas.

Si Salvador no abandona su trabajo como lacayo es gracias a la intervención de María… Aunque el muchacho le confiesa a su novia que está convencido de que si Rómulo se lo ha puesto tan difícil es porque ya tiene a alguien para el puesto. Quien también quiere abandonar La Promesa es Virtudes, cuando le cuenta a Pía que no ve otra solución para sus continuos ahogos.

Lorenzo mantiene una reveladora conversación con Cavendish en la que hablan sin tapujos del crimen del Conde de Añil. Aunque quizás el pobre Pelayo tenga todavía una oportunidad para salir indemne de la encerrona… o no.