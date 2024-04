Boris Izaguirre habla en estos significativos términos de Ana Rosa y señala algo «increíble»

María Escoté, Xuso Jones y Boris Izaguirre fueron los invitados este lunes 15 de abril de la nueva entrega de ‘Martínez y Hermanos’, el programa presentado por Dani Martínez en Cuatro. Los tres desvelaron algunos de sus secretos más personales y se lo pasaron en grande con los juegos que el presentador les proponía.

Además, Boris Izaguirre se sinceró sobre cómo había sido su vuelta a Mediaset España tras 10 años fuera del grupo de comunicación. Cabe recordar que el venezolano se ha incorporado como colaborador de ‘TardeAR’, el magacín vespertino de Telecinco conducido por Ana Rosa Quintana. «Estoy muy contento de este regreso porque es cierto que 10 años después estoy mejor», reconoce entre risas.

En ‘TardeAR’ también comparte mesa con Xavier Sardà, el que fuera su jefe durante años en ‘Crónicas Marcianas’. Por eso, Dani Martínez no dudó en preguntarle: «¿Es raro compartir mesa con Xavier y que no sea el jefe?». Una cuestión que descolocaba a su invitado, quien le espetó, de forma irónica: «¿Pero qué tipo de pregunta es esa?».

Boris Izaguirre desvela cómo es trabajar con Ana Rosa

«La otra pregunta que tenía era quién es mejor jefe, Ana Rosa o Xavier», aseguró el presentador. En ese momento, Boris Izaguirre se puso más serio para agradecer a la comunicadora que haya contado con él para su programa: «Lo increíble es que con lo críticos que fuimos nosotros con Ana Rosa en ‘Crónicas Marcianas’ hace mucho tiempo, estemos ahora todos reunidos por ella. Y eso habla maravillas de Ana Rosa, que es una persona que sabe colocarse por encima de todas las cosas».

Aunque, sin duda alguna, la anécdota que ha dejado en shock a todos los presentes ha sido cuando Boris Izaguirre ha desvelado cómo le fue infiel a su actual marido. «Yo no sé si he pillado infidelidades a otro, pero yo he cometido muchísimas. La infidelidad está sobrevalorada, siempre aporta algo», comenzaba diciendo.

Acto seguido, explicó lo que pasó cuando conoció a su actual marido: «Cuando empezamos a salir, me presentó a un exnovio suyo y yo me acosté con él. El exnovio se lo contó a él». Una revelación que dejó anonadado a Dani Martínez y al resto de invitados.