Todos señalan lo mismo ante el estreno de ‘Martínez y Hermanos’ con Dani Martínez en Cuatro

Cuatro sigue intentado recuperar su espíritu original que perdió en los últimos años. Tras rescatar ‘Noticias Cuatro’, la cadena también prepara el regreso de ‘Callejeros’ y este lunes ha recibido a otra cara muy reconocida del canal como es Dani Martínez con su ‘Martínez y Hermanos’.

Así, tras triunfar en Movistar Plus+ con cuatro temporadas, ahora el espacio producido por Fremantle da el salto al abierto gracias a Mediaset tratando de hacerse un hueco en el prime time y completar así la apuesta de la segunda cadena por consolidar marcas en su parrilla de noche junto a ‘Código 10’, ‘Horizonte’, ‘Cuarto milenio’, entre otras.

En cada entrega de ‘Martínez y Hermanos’, Dani Martínez creará un entorno animado y distendido para los invitados y mientras charla con ellos les sumergirá en una sucesión de juegos y pruebas que darán lugar a momentos insólitos y divertidos.

Este lunes, los encargados de abrir esta nueva etapa del espacio presentado por Dani Martínez han sido la actriz Blanca Suárez, el cómico Joaquín Reyes y la presentadora Lorena Castell. Y los tres se han sometido a algunos de los juegos y pruebas del programa como ‘Rompiendo el hielo’, ‘La teoría de Instagram’, ‘El Megatrón’ o el ‘Botón verbenero’.

Tras el estreno de esta nueva etapa de ‘Martínez y hermanos’ en abierto de la mano de Cuatro, los espectadores han dictado su sentencia de una forma aplastante. Todos coinciden en lo divertido, fresco y entretenido que es el formato. «Es puro espíritu Cuatro. Gamberro, ágil, divertido y visualmente precioso», señalan en X.

Para quienes no han visto el programa nunca hasta ahora, también ha tenido una buena recepción: «Tengo que decir que nunca he visto el programa de Dani Martinez. Es la primera vez que lo veo y me gusta mucho, es divertido y muy gracioso la verdad«.

La mayoría también comparte de forma generalizada que, si es fresco, divertido y con bastante ritmo, es gracias a un «sublime» Dani Martínez con su característica agilidad mental y su brillante humor.

