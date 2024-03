Dani Martínez toma el camino inverso con ‘Martínez y Hermanos’: «Me identifico con este Cuatro»

Dani Martínez vuelve a su casa. O al menos vuelve a la cadena en la que comenzó a triunfar tras su paso por la radio y por TVE o Antena 3. Así, dos años después de dejar Mediaset y fichar por Movistar Plus+, ahora el cómico vuelve a Cuatro con ‘Martínez y Hermanos’, el proyecto que inició en la plataforma y que ahora da el salto al abierto en su quinta temporada.

En la presentación de esta nueva etapa de ‘Martínez y Hermanos‘, Dani destacaba que ha «tenido una etapa maravillosa y muy buena en Movistar y nos lo han puesto muy fácil para que el programa siga». «Y ha pasado algo muy bonito que es que el mercado quería el programa. Había varias opciones pero la pasión con la que en Mediaset querían el programa y el Cuatro que están construyendo que es muy reconocible en el Cuatro que yo empecé con ‘Tonterías las justas’ hizo que no hubiera dudas», recalcaba.

«Me siento identificado con este Cuatro con el regreso de ‘Noticias Cuatro’, de Jon Sistiaga, de ‘Callejeros’ y con programas como los de Calleja. Y querían un programa de entretenimiento como este y me parecía el lugar ideal. Estamos muy felices porque han sido todo facilidades, conocían el formato y han respetado el formato como era. Hemos conseguido un espíritu y lo mantenemos», proseguía diciendo Dani Martínez en la presentación.

La intención de Mediaset es apostar por ‘Martínez y Hermanos’ y que se convierta en un producto fijo en su parrilla de prime time como ya hacen con ‘Código 10’, ‘Horizonte’ y Cuarto milenio’. «Queremos que el programa dure mucho y que tenga una duración larga, es un programa que podemos hacer durante toda la temporada. Durará el tiempo que la audiencia quiera que esté», aseveraba Jaime Guerra, director de producción de Contenidos de Mediaset.

De la llegada de ‘Martínez y Hermanos’ a Cuatro, de sus orígenes en la cadena y de los posibles invitados que podría tener el espacio producido por Fremantle hablaos con Dani Martínez en el encuentro que tuvo con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero.

¿En qué has cambiado desde la época de ‘Tonterías las justas’?

Cuando empecé en la radio, en 2002, solo quería imitar y no usar mi voz. En la tele quería imitar voces caracterizándome y llega ‘Tonterías las justas’, el primer programa en el que empiezo a hablar como soy yo de imitar. Empecé imitando y ahora ya presento, llevando una especie de tertulia de amigos en ‘Martínez y hermanos’. Me he dado cuenta de la evolución que he hecho y lo que me he ido soltando en la tele. Flo me ayudó en eso. El día que me vi sentado delante de Antonio Banderas fui consciente de lo que había cambiado mi carrera.

Has actuado, presentado, imitado. ¿En qué papel te sientes más cómodo?

Me gusta la palabra cómico porque engloba todas esas cosas. Cuando tenía 18 años, mi referente era Jim Carrey y también Flo. Le veía en ‘El informal’ y decía: ‘qué bestia’, luego le veía en ‘7 vidas’, le vía en ‘El club de la comedia’ y le veía doblando a Austin Powers y Jim Carrey. Para mí un cómico es lo que ha hecho Flo que es alguien completo que presentaba y doblaba personajes en ‘El informal’, actuaba y doblaba películas. Al final yo doblé ‘Hotel Transilvania’, yo hice ‘7 vidas’. Siento que hemos tenido carreras parecidas. Hasta me sustituyó en ‘Got talent’. Es una persona muy humilde y genera buen ambiente en los equipos. Le gusta escuchar.

Flo vio algo en ti y apostó por ti. ¿Tu ves a alguien nuevo que digas este vale y puede llegar lejos?

Pues como este programa no tiene colaboradores es difícil. Pero si que hago algo que hacía Flo que es fijare en la gente nueva que sale en redes o que viene invitada al programa. A mí me flipó, y quiero que venga esta temporada que es Esperansa Grasia. Funciona muy bien en redes pero en un programa es espectacular. Y también gente como Carolina Iglesias.

Yo es que a Flo le conocí un día que hicimos un programa con Juan Ramón Lucas en la cárcel y el vino de invitado. Y años después, me enseñó que se había quedado con mi nombre y en un bloc de notas ponía «Dani hace voces de puta madre» y por eso cuando ‘Tonterías las justas’ pidió que me llamaran.

Ahora que el programa se emite en Cuatro, ¿qué rostro de Mediaset te gustaría que se sentase en el plató de ‘Martínez y Hermanos’?

Tengo un objetivo que seguro que acabamos sentándolo con nosotros. A mí me flipa. Nadie sabe cosas de él y este programa sería el ideal. Es Carlos Franganillo. Le hemos visto en las noticias con un semblante serio pero me apetece ver cómo se suelta la corbata. Que se hiciera un Gloria Serra en el programa (risas).

¿Es un quebradero de cabeza juntar a invitados tan distintos entre sí?

Muchísimo. Hacemos un programa en el que no queremos ir a lo fácil. Cuando llegan los nombres, están muy filtrados. Intentamos que el sofá sea variopinto. Luego surgen unas charlas entre ellos curiosas. Juntar a tres invitados a la semana no es fácil, porque tenemos que compatibilizar agendas.

Quitando a Julio Iglesias, ¿hay algún invitado que se te haya resistido o te haya dicho que no?

Realmente hemos intentado todos. Esto es a pico y pala. Hay algunos que te dicen no, espérate un poco y al final han venido. Un Pau Gasol no le llamas 15 días antes y te dice que sí. Pau fue una gestión de 4 o 5 meses. Me encantaría traer a Michael Jordan. Y luego yo haría un especial León.

¿Hay posibilidad de que el programa se pueda convertir a largo plazo en diario al estilo ‘El Hormiguero’?

No des ideas (risas). En principio nuestra idea es hacerlo semanal que es nuestro formato. Ya conseguir tres invitados para cada semana y cuadrarlos no es fácil, imagínate cada día. Porque al final nosotros queremos gente diversa, no queremos juntar a tres actores o tres cantantes.

Ahora que vuelves a la televisión en abierto, ¿cómo vas a llevar lo de enfrentarte a las audiencias?

Es la única cosita que está ahí. Lo bueno es que no hemos notado la presión de la cadena ni nos hemos obsesionado. Queremos hacer un programa que quede guay y que mantenga su espíritu, pero tenemos que hacer el dato y eso lo sabemos todos. ¿Cómo me voy a enfrentar? Si no hacemos buen dato, pues pasará lo que suele pasar, pero al final creo que hemos hecho un producto que está muy bien. Dure lo que dure, ya ha sido un disfrute total llegar con el programa hasta donde ha llegado.

Al final haces el camino inverso a muchos presentadores y programas que dan el salto de la tele en abierto a las plataformas como ha pasado con ‘Operación Triunfo’. ¿Piensas que la tele en abierto sigue teniendo el poder de enganche y del público masivo?

Si, solo hay que ver lo que hace ‘La isla de las tentaciones’ cada semana que es uno de los formatos que sigue moviendo a la gente joven. Pero el paso es natural porque es que hay mucha gente que nos pedía que emitiéramos este programa en abierto, tanto la gente de la calle como mánagers de algunos de los invitados que venían.

Mucha gente conocía el programa por los vídeos de las redes que se viralizaban, pero ahora la gente va a poder verlo en Cuatro, lo va a poder ver en Mitele y también en las redes. Y es que es un programa muy de abierto, para toda la familia, es un programa blanco y divertido que solo pretende entretener. Y siempre decíamos que si teníamos que poner un claim era ‘el lugar donde la gente cuenta lo que nunca cuenta’.

¿Tu vuelta a Mediaset significa que te vamos a ver en más proyectos? ¿Podrías volver a ‘Got Talent’?

Cuando me reuní con Jaime Guerra me dijo oye céntrate en esto, pásatelo bien y luego ya veremos pero de momento has venido a esto. Hazlo bien y disfruta. Y eso es lo que quiero, suena a futbolista, quiero ir partido a partido. Vengo con la idea de que esto funcione y darle tiempo. Yo soy muy inquieto. Muchas veces soy yo el que deja los proyectos para arriesgar, lo hice con ‘El concurso del año’ y fui yo el que decidí dejar ‘Got talent’ porque quería dar un giro. Pero este no lo voy a dejar porque este es mío, lleva mi apellido, hay muchos Martínez pero no de León (risas). Pero si me seduce el proyecto por qué no y en esta casa hay proyectos que me gustan.

‘Got Talent’ es un sitio donde siempre estaría dispuesto a volver, pero no lo quiero decir. Y además tendría que haber alguna baja porque ahora tienen un jurado perfecto y está en buenas manos.

¿Se nace queriendo imitar voces?

En mi caso, desde niño. Me cambió la voz y perdí el registro de mujeres, que era lo que más hacía. De pequeño me gustaba imitar a Ana Torroja, a Carmen Sevilla, a Lola Flores. Pero en la pubertad me cambió la voz. En todas las fiestas de mi colegio me animaba y, lo típico, también imitaba a profesores. Recuerdo que me echaban mucho de clase y me di cuenta de que podía vivir de la imitación cuando un profesor, bastante serio, llamó a mis padres para decirles que me despistaba mucho, me echaba la bronca pero que era gracioso.

¿Hay algún personaje que se te resista?

Muchísimos. Todos los que no imito es porque se me han resistido. Es verdad que ahora me he olvidado del mundo de las imitaciones; antes era más metódico y me empapaba más. Mis mejores imitaciones son personajes no conocidos. Aquí en Mediaset se me da muy bien imitar a los jefes (risas).

¿Cuál disfrutas más?

Son muchas, pero a mí la época de ‘Crónicas marcianas’ me marcó mucho. Me quedaba con mi madre viéndolo. A la imitación de Boris Izaguirre le tengo mucho cariño y la he perfeccionado. Disfruto mucho haciéndolo. Puedo estar seis horas hablando como Boris.

¿Y a Julio Iglesias no le imitas?

Invitarle al programa obvio, imitarle nunca. Hay que respetar a Dios. Luego lo pienso y digo es mejor que no venga porque me daría vergüenza. Cuando tienes a algún ídolo delante es que no puedes ser tú y vendría él y se iría pensando ‘menudo anormal este’.

¿Vas a compaginar ‘Martínez y Hermanos’ con teatro o algún otro proyecto?

Si, estoy escribiendo nuevo espectáculo y quiero salir de gira en octubre o noviembre. Pero esto es como el germen que en cualquier momento puedo morir. Pero el cartel ya lo tengo (risas). Me gusta mucho el directo. Quiero que sea un espectáculo novedoso y que no se haya visto nunca.