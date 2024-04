Bárbara Rey, en el disparadero por su postura ante la guerra de Carmen Borrego y su hijo

Bárbara Rey se ha visto más que reflejada en este último episodio de crisis entre Carmen Borrego y su hijo José María. Al parecer, la vedette se ha pronunciado después de que el hijo de la televisiva cargase contra su madre en la revista Semana y le ha querido mandar un mensaje.

Pepe del Real no tardó en desvelar este jueves en ‘Vamos a ver’ la reacción de la actriz en primicia. «Me dice que lo que ha hecho el hijo de Borrego es una aberración y que no se quiere poner en el pellejo de Carmen cuando esta noche se entere de todo», reveló el colaborador, en palabras de la vedette.

Bárbara Rey: «Parece mentira que nos hagan esas cosas tan terribles»

Y es que al parecer, Bárbara Rey no ha podido evitar empatizar en esta guerra madre-hijo que se ha desencadenado en cuestión de días. «Además, le da ánimos y le dice que piensa que tiene otra hija y un marido», añadía del Real, que siguió desvelando más detalles de su conversación con la actriz.

Bárbara Rey en ‘Vamos a ver’

«Dice que un golpe como ese, que ella lo ha vivido hace no mucho, es muy duro», explicó Pepe del Real. «Parece mentira que nos hagan esas cosas tan terribles y tan duras. No sé qué forma tiene de pensar la juventud», sentenció Bárbara Rey en la conversación mostrada por el programa.

Pero Bárbara Rey no ha sido la primera en situarse en contra de las duras declaraciones de José María Almoguera, que aseguró que su madre lo «decepcionó» cuando vendió su embarazo. Alejandra Rubio no tardó en salir en defensa de su tía en ‘Así es la vida’.

«Yo no hablaría así de mi madre en ningún momento, da igual lo que haya pasado. Las cosas de familia se hablan en familia y es algo que he aprendido a las malas… A mí me sorprende porque una persona que no quiere ser un personaje público no hace estas cosas», sentenció la hija de Terelu Campos.

La hermana de Carmen Borrego también aseguró estar «devastada» por los ataques de su sobrino. «No podía ni quería levantarme hoy de la cama, lo he hecho a la una de la tarde, algo inusual en mí porque no quería leer la entrevista, qué decepción más grande», explicó la colaboradora de ‘Mañaneros’.