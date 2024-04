Arturo Valls vuelve a Antena 3 con ‘El 1%’: «Espero no romper con la buena racha de la cadena»

Tras varias semanas emitiendo cine, Antena 3 vuelve a apostar por entretenimiento para la noche de los miércoles con el estreno de ‘El 1%‘, su nuevo gran concurso presentado por Arturo Valls. Y este nuevo formato de éxito internacional se enfrentará a otro lanzamiento como es la nueva edición de ‘Factor X’ en Telecinco con Ion Aramendi de presentador.

Con ‘El 1%’, Arturo Valls regresa a Antena 3 casi un año después de la última edición de ‘Mask Singer’ y de haber dado el salto a Movistar Plus+ con ‘That’s my jam’, que precisamente también se mudará de la plataforma a la televisión en abierto gracias a TVE.

En El Televisero hemos podido hablar con Arturo Valls sobre el estreno de ‘El 1%’ y todos los detalles de este nuevo concurso producido por Gestmusic en el que 100 concursantes competirán por un bote final respondiendo a preguntas de pura lógica y del salto de ‘That’s my jam’ a TVE.

¿Qué es ‘El 1%’? ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo concurso de Antena 3?

Pues vamos a ver un concurso con un aliciente y un rasgo diferenciador que fue lo que me atrajo que es el tipo de preguntas que se hacen que tienen que ver con el sentido común y la lógica, lo que hace que cualquiera, y cuando decimos cualquiera es cualquiera, puede jugar y en el caso de los concursantes llevarse el premio.

No se necesita tener una carrera ni tener grandes conocimientos culturales porque tiene que ver más con como funciona tu cerebro, tu lógica y tu sentido común. Y eso lo hace divertido porque había matemáticos o ingenieros que parecían que tenían opciones y caían muy pronto y gente sin esos conocimientos que han llegado más lejos.

¿Qué crees que puede aportar ‘El 1%’ al espectador que no aporten otros concursos que ya se emiten o se han emitido en la televisión?

Pues sobre todo lo democrático que es y que se pueda jugar desde casa y te piques con tu hijo, con tu pareja o con tu abuelo porque todos tienen las mismas opciones de poder contestar si con tu lógica eres capaz de contestar a la pregunta. Y luego esa cosa del orgullo de si el 90% de la gente las ha sabido responder pues tú también quieres sacarla. Entonces hay presión y pique que hace todo muy atractivo.

Estamos muy acostumbrados a ver a los llamados «concursólogos», los concursantes que van dando el salto de un concurso a otro. ¿Vamos a ver caras conocidas de otros programas concursando en ‘El 1%’?

Lo que nos ha llamado mucho la atención precisamente es que aquí no hay concursólogos, que son a los que hemos podido ver en ‘Saber y ganar’, en ‘Pasapalabra’, en ‘El cazador’ o en otros concursos. Aquí la gente que viene es bastante virgen y menos resabiada que los que vienen ya con una técnica de saber participar en concursos de televisión. En ‘El 1%’ se va a ver a gente muy divertida y muy natural porque no han estado antes en televisión y creo que eso es muy buena idea.

También vamos a ver la participación de personajes famosos pero que no son concursantes. ¿Cuál va a ser el papel de los famosos que se han sumado a ‘El 1%’ y qué van a aportar?

Aportan puro entretenimiento, vienen a amenizar algunos respiros y alivios cómicos y sobre todo el hecho de comprobar que los famosos también se equivocan y bastante. O este famoso que a uno le gusta mucho y de repente le ves que podría haber llegado lejos.

En ‘¡Ahora caigo!’ sacabas tu faceta más desenfadada, ¿a qué Arturo vamos a poder ver en ‘El 1%’? ¿Veremos también tu parte cómica o aquí tienes que ser más serio?

Un pelín más comedido, hay un poco más de solemnidad porque es un concurso de noche, de prime time y porque hay 100.000 euros en juego y 100 concursantes y entonces pedía un poco más de contención. Pero al final algún chiste malo cae porque es inevitable y la retranca sigue estando ahí y hay muchos momentos de comedia al hablar con los concursantes.

¿Tú has podido jugar y saber muchas respuestas de las preguntas que se hacen en ‘El 1%’?

Yo no he querido saber ninguna pregunta porque me gusta jugar a la vez que la audiencia y que los concursantes. Es como lo de las máscaras, que me gusta jugar y no quiero saber nada. Aunque luego estoy pendiente de más cosas en plató, si que intento jugar para ver la dificultad y saber si hubiera sido capaz porque si luego le voy a meter caña a un concursante saber si yo lo sabía o estaba igual o pero que él.

‘El 1%’ llega a los miércoles y competís contra otro estreno como ‘Factor X’ en Telecinco. Después de los grandes estrenos que han cosechado ‘Tu cara me suena’ y ‘La Voz Kids’, ¿sientes la presión por tener que seguir esa buena racha?

Espero que siga la racha y no romper nosotros este buen momento de Antena 3. Pero es verdad que cuando llevas tantos años en la televisión no lo sufres tanto, ya empiezas a relativizar un poco el tema de las audiencias y no te levantas con esa ansiedad de saber el dato. Lo miro pero trato de ponerlo en contexto. Al final de lo que se trata es de hacer tu trabajo lo mejor posible y luego depende de tantas cosas, de los cortes de publicidad, de a qué hora lo programan, contra qué compites que son cosas que no dependen de ti.

Hace tiempo que grabaste ‘El 1%’ al igual que hace tiempo que grabaste la cuarta edición de ‘Mask singer’, ¿Cómo llevas la espera de tener que esperar tanto desde que lo grabas hasta que se emite y no poder hablar con nadie sobre lo que has grabado?

Es un riesgo que corren porque por ejemplo con Mask singer se me mezclan las máscaras y ya no se de qué edición son y cuando hablas o te preguntan intentas callarte para no meter la pata por si acaso. Entonces se la juegan conmigo. Estaría bien que fuera más pegada la emisión a la grabación pero bueno las cadenas tienen sus estrategias y sus necesidades.

Estamos muy agradecidos de que TVE haya comprado ‘That’s my jam’, es un programa muy generalista»

Vuelves a Antena 3 tras haber estado en Movistar Plus+ con ‘That’s my jam’ que también ahora va a dar el salto a TVE. ¿Cómo vas a compaginar los proyectos entre TVE y Antena 3?

Bueno yo creo que no van a convivir nunca los formatos. Primero se estrenará la cuarta de ‘Mask singer’ y después cuando se pueda ya irá ‘That’s my jam’. Nadie quiere que coincidan y a nivel contractual no se permite que esté en los dos formatos y las dos cadenas al mismo tiempo. Hay espacio para todo y se podrá estrenar una cosa después de la otra.

¿Qué sientes al ver que un producto como ‘That’s my jam’ salta ahora a la televisión en abierto gracias a TVE después de su paso por una plataforma?

Bueno yo creo que es algo natural que los programas puedan ir del abierto a las plataformas y viceversa. Al final ‘That’s my jam’ era un programa muy generalista y no parecía de plataforma, en Movistar ya se veía que este formato podía emitirse en abierto. Ellos ahora están apostando por otro tipo de contenidos y por eso no se ha renovado. Entonces ahora estamos muy agradecidos de que TVE lo haya comprado.

Y luego es verdad que cada vez más se parecen más las plataformas y las televisiones generalistas. Antes parecía que apostaban más por las series y cosas más de autor, pero ahora ya las plataformas buscan un público más amplio y apuestan por programas de televisión como ha pasado con ‘Operación Triunfo’.