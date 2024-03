Ángel Cristo afrenta así a ‘Supervivientes’ y Sandra Barneda advierte: «Te vas a arrepentir»

Ángel Cristo sigue dando muchísimo que hablar en ‘Supervivientes 2024‘. El concursante se está convirtiendo en uno de los más polémicos de su edición debido a sus continuas trifulcas con sus compañeros. El último encontronazo que ha protagonizado el náufrago ha sido con Mario González; una brecha sin precedentes que deja al descubierto la irresoluble situación de ambos en el concurso.

El conflicto ha comenzado en el Oráculo de Poseidón, donde se han emitido comentarios de Mario y Claudia tildando a Ángel de «maleducado» y éste cargando contra sus compañeros. Nada más verlo, Ángel Cristo ha proseguido diciendo: «Mario es una persona que no sabe ganar ni perder y siempre está poniendo excusas. Siempre que pierde una prueba le echa la culpa al equipo». En la misma línea, Ángel Cristo ha diferenciado la actitud de unos concursantes y otros señalando claramente a Mario: «Hay gente que queremos estar de corazón y gente que no».

La réplica de Mario no se ha hecho esperar: «Ha hablado el sabio que sabe si yo quiero estar o no… Él lo sabe todo. Excusitas ninguna porque creo que he ganado tres pruebas desde que he llegado aquí y hasta el otro día no protesté realmente. Al final lo de Ángel es lo de siempre, es provocar por detrás, hacer que saltes». «Yo nunca hablo por detrás», le ha replicado Ángel. «El único que te ha dicho las cosas a la cara he sido yo», ha vuelto a asegurar Mario, lo que ha enfadado sobremanera a Ángel, que le ha calificado de «tirillas ciclado» en plena emisión de ‘Supervivientes’.

Ángel Cristo hunde al macarra:



"Tú eres un tirillas ciclao. Y te has desinflao como un globo"

«Me ha llamado payaso, chulo, que le ha ido mejor en la vida que a mí. Está hablando de que vapeé en el avión y me está criminalizando. Desde el primer día le he caído mal», ha querido justificar Ángel. Por su parte, Mario le ha señalado asegurando: «Te crees superior al resto». Ante esto, Cristo ha puesto el acento en la injusta ventaja que tienen Claudia y Mario para permanecer en la isla. «Tú y Claudia tenéis la ventaja de que nunca os vais a votar, es una vergüenza y luego aparte, el caso, es que ellos lo único que quieren es subirse los seguidores. Me habéis dicho que no os compensa estar aquí, que ganáis más dinero fuera», ha sentenciado.

Mario no se ha quedado callado y, por ello, se la ha devuelto a Ángel Cristo destapando su plan o estrategia en ‘Supervivientes’: «Eres un falso, lo que has dicho aquí es que lo único que querías era pasar las horas, dormir y no hacer nada porque a la dirección y al programa los odiabas. Cállate la boca que eso es lo que decías, tres semanitas aquí y te pirabas a hacer programas fuera. Eso has dicho». «Eso no es verdad y no lo pienso ni aclarar», ha reaccionado el hijo de Bárbara Rey.

Cruce de acusaciones entre Ángel y Mario



¿A quién apoyáis en este conflicto?

🔁 Ángel Cristo Jr.

♥ Mario



🏝 #ConexiónHonduras4

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/jUaO49W2bY — Supervivientes (@Supervivientes) March 31, 2024

Sandra Barneda tiene que pararle los pies a Ángel Cristo

La actitud chulesca, déspota y desafiante de Ángel Cristo ha sido una constante durante toda la conexión. En esta ocasión, Sandra Barneda ha querido cerrar la contienda entre Mario y Ángel emplazándoles a «echar un pulso» literalmente en otro momento. Precisamente en ese instante, Ángel se ha plantado ante Sandra y el equipo: «Eso lo decido yo, pero vamos porque a él no le doy más un minuto de gloria, pero nunca más. Ya está bien de darle un minuto de gloria a personas que están aquí queriendo no estar». La réplica de la presentadora no se ha hecho esperar con una demoledora advertencia: «Vamos a calmarnos, respirar tres veces porque estáis diciendo cosas, sobre todo tú Ángel, que te vas a arrepentir, de verdad».