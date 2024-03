Claudia clama al cielo en pleno ‘Supervivientes’ por lo sucedido con Miri fuera de cámaras

La convivencia en los Cayos Cochinos ha estallado por los aires debido al encontronazo que Claudia y Miri han protagonizado. De hecho, esta trifulca se ha convertido en uno de los temas de debate de ‘Supervivientes 2024‘ y es que los celos de Claudia habrían motivado una impresionante bronca que ha terminado con el pronunciamiento hasta del mismísimo Jorge Javier.

Tal y como ha compartido Claudia, el hecho de que Miri se cambiase de ropa a la vista de Mario habría provocado que ésta estallase. «Que una persona se cambie delante tuyo y que una persona enseñe las tetas delante tuyo, me molesta. Me molesta que mi novio le tenga que ver las tetas cuando yo estoy delante». Lejos de quedarse callada, la joven se ha dirigido a Miri para afeárselo. «Amor, yo me cambio delante de quien me sale del coño. No voy a cambiar mi forma de ser por tu inseguridad», le ha arreado ella.

Poco a poco el conflicto ha ido a más cuando Claudia ha sacado a relucir que no es el único gesto que ella ha tenido con él. Una versión que él corroboraba. Precisamente este posicionamiento ha hecho saltar a Miri: «No me vais a meter en un tema de inseguridades vuestras porque yo no he hecho nada«. Lejos de resolverlo, el conflicto se ha acrecentado aún más en ‘La Palapa’.

En concreto, Claudia ha impactado a todos al asegurar: «Son muchos gestos, muchos días y fuera de cámaras«. «Te lo estás inventando», se ha defendido ella. Visiblemente enfadada, Claudia ha seguido tirando de la manta: «No me invento nada, no mientas. Eres muy lista y lo haces cuando no te ven, que no es una». También Mario ha asegurado: «No es una tontería si a mí me haces sentir incómodo y a ella le molesta…». «Si yo fuera celosa, lo sería si él quisiera algo contigo y no es nada así. Simplemente son cosas y actitudes que siento que no hay que hacer», ha vuelto a defenderse Claudia.

Al ver como sus compañeros tampoco le apoyaban asegurando no haber visto nada, Claudia ha vuelto al ataque: «No es normal cuando le toqueteas y haces cosas fuera de cámaras… Lo haces fuera de cámara porque eres muy lista tía«. «¡Qué dices, pero qué dices!», ha reaccionado Miri. Poco a poco el ambiente ha vuelto a tensionarse. «¡Eres muy mentirosa! Lo he visto y lo has hecho fuera de cámaras«, le ha reprendido Claudia.

Sin embargo, Miri volvía a defenderse asegurando que ella solo se había cambiado de bañador y que lo hizo sin ninguna intención. Tal ha sido la polémica que hasta el propio presentador se ha mojado al apuntar: «Ahora me estoy acordando de Rigoberta Bandini. ¡Ay, por qué dan miedo nuestras tetas!«. A pesar de este pronunciamiento para distensionar, la bronca continuaba en ‘La Palapa’ con el directísimo ataque de Claudia a Miri: «Tú disfrutas con esto y disfrutas porque eres mala».