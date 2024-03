Jorge Javier se corona por cómo llama a Ayuso en plena tormenta y ojo a su sentencia final

Jorge Javier Vázquez ha entrado de lleno en la tormenta que se ha desatado con el presunto fraude fiscal que implica al novio de Isabel Díaz Ayuso y que salpica también a la política popular. El presentador ha arrancado la jornada calentito en su cuenta de X compartiendo un vídeo del periodista y colaborador Eduardo Inda. En él aparecía muy exaltado en ‘La Mirada Crítica’ de Ana Terradillos defendiendo a toda costa a la presidenta madrileña.

«Me daría mucha pena que Ayuso cayese porque tendrían que chapar OKDiario», ha ironizado el catalán con su habitual acidez. Un post que ha provocado la reacción de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid. «Hay que tener la cara de hormigón», ha replicado el susodicho recordándole a Vázquez su litigio con Hacienda junto a una captura de una noticia en la que se podía leer: «La Audiencia Nacional no da la razón a Jorge Javier y ratifica la sanción de Hacienda».

Pero hay que tener la cara de hormigón 😂😂 https://t.co/H9i76e1Mtj pic.twitter.com/pwRHu1baoZ — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) March 14, 2024

Un ataque a Jorge Javier Vázquez desde el PP madrileño (no es el primero) que el aludido ha respondido de un modo muy tajante y fiel a su estilo. «Ay, Alfonso qué casualidad. Quería felicitarte por haber ayudado a descubrir la mierda que está salpicando a tu jefa. Por cierto, habláis de cacerías. Vosotros. Es muy bonito también que los políticos señalen a los ciudadanos», ha empezado escribiendo el de ‘Supervivientes’ sin dobleces.

Sin embargo, Jorge Javier se ha acabado desatando en la red social y no se ha frenado ahí. «Perdona por haberte robado este tiempo. Igual estabas comisionando con Quirón. El inconsciente. Hablo de vosotros y me sale el verbo «robar»«, le ha espetado el comunicador de Telecinco a Alfonso Serrano de una forma implacable. Y el hilo ha continuado.

«De varias inspecciones que he tenido de la Agencia Tributaria, he perdido cosas. Sí. Otras las he ganado. A ver cómo le va al novio de la señora que pernocta en un piso pagado con el dinero, presuntamente, estafado a los madrileños, entre los que me incluyo«, ha rematado Jorge Javier Vázquez, coronándose entre sus seguidores por su forma de referirse a Isabel Díaz Ayuso en pleno escándalo con su pareja.

