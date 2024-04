Álvaro Gamboa, el fenómeno de ‘Cifras y letras’: «No hay truco, es el único concurso que se me da bien»

Álvaro Gamboa es el concursante revelación del momento. Este joven madrileño de 19 años ha reventado los audímetros desde su llegada a ‘Cifras y letras’, el concurso de La 2, que alcanzó su récord de audiencia en su última emisión este pasado jueves con casi medio millón de espectadores (499.000) y máximo histórico en cuota de pantalla (4,1% de cuota).

Este ‘cerebrito’ aterrizó en ‘Cifras y letras’ el pasado 3 de abril y desde entonces, además de ser el concursante más joven en la historia del concurso se ha convertido en un fenómeno televisivo, conquistando al público con su habilidad para resolver complejas operaciones matemáticas en tiempo récord, protagonizando cada noche varios momentos virales en el formato que conduce Aitor Albizua.

Haciendo historia. Dos días consiguiendo las 5 cifras exactas. ¡Aplaudid al Joven Álvaro, por favor! #cifrasyletras pic.twitter.com/qpFqFBuc2x — La 2 (@la2_tve) April 11, 2024

Álvaro Gamboa atiende a la petición de El Televisero para ser entrevistado justo a su vuelta de dar una clase práctica en la autoescuela. Este estudiante de segundo año de Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, sin experiencia previa en otros concursos de televisión, ha sido ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas Españolas de Matemáticas y también la medalla de bronce en las Olimpiadas Internacionales, celebradas en Oslo el pasado julio de 2022.

¿Qué tenía ‘Cifras y letras’ para que haya sido el primer concurso al que te has presentado nada más cumplir los 18 años? ¿Por qué decidiste presentarte?

Pues porque creo que es el único que se me da bien y, sobre todo, porque tiene la parte de cifras. La de letras, además, me parece más fácil de preparar que otros concursos como ‘Pasapalabra’ o los de cultura general.

Ha llamado mucho la atención tu habilidad para las operaciones matemáticas. ¿Cómo practicas para sacar adelante las pruebas en tan poco tiempo? ¿Tienes algún truco?

Pues, más que trucos, yo opero muy rápido. Mira una de las cosas que más me gusta del concurso es que son pruebas muy cortas. Hay bastantes, pero son todas muy cortas. Así que pensar rápido, tanto para letras como con las cifras, es muy importante. Y a mi se me da especialmente bien la de cifras, así que en los 30 segundos me da tiempo a hacer muchas operaciones para intentar llegar al exacto. Más trucos aparte de eso, pocos.

Álvaro Gamboa, en ‘Cifras y letras’.

¿Cómo se te dan las letras?

Las pruebas de letras del concurso creo que no se me dan mal, porque las he preparado, no porque partiera con ventaja, pero las letras en general, literatura y esas cosas, mal.

Tu salto a ‘Cifras y letras’ como el concursante más joven de la historia y tus cálculos matemáticos en tiempo récord están rompiendo clichés. ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te sientes cómodo en televisión y el hacerte famoso?

Sí, en televisión me siento cómodo. Me sentía cómodo grabando y me siento cómodo viéndome. Tampoco le doy mucha importancia. Me gusta que me vean mis amigos y mi familia. Y lo estoy viviendo bien.

A ver, o sea, ir a la tele no me daba miedo. Y yo ya me había presentado a concursos, no de tele, pero sí Olimpiadas. Disfruto de los concursos, me gustan mucho. Como vi además que en este tenía posibilidades, porque se me dan bien las dos pruebas, tiré para adelante.

Tu tío participó en la anterior versión de ‘Cifras y letras’, ¿te ha dado algún consejo?

Sí, participó en la anterior versión y lo hizo bien, aguantó bastante. Él me animó y, más que pedirle consejos, jugué unas cuantas veces contra él, bastantes, y siempre estábamos muy igualados.

No es habitual ver a chicos jóvenes en este tipo de concursos. ¿Crees que con tu participación puedes ayudar a más jóvenes a dar el paso?

Espero que sí. Quizás muchos concursos de televisión dan la imagen de que solo se presenta gente mayor o expertos que se han preparado para el concurso, pero lo de la gente mayor, por supuesto, que es mentira, y lo de que hay que prepararse no hay que verlo como algo negativo. Yo no soy un profesional del concurso. Practiqué varios meses para hacerlo bien y punto final, cualquiera puede hacerlo y no tengo unas aptitudes especiales que me hayan hecho ganar fácilmente.

¿Y crees que puedes ayudar también a cambiar la imagen que se tiene de los jóvenes de hoy en día?

Bueno, yo creo que siempre ha sido una frase recurrente en los adultos la de ‘en mis tiempos, las cosas no eran así’. Así que, pues sí, ahora lo dirán sobre los jóvenes de hoy en día, pero vamos, que eso se ha dicho siempre.

¿Cómo recuerdas tu paso por el colegio y el instituto?

A ver, yo lo recuerdo como algo muy bonito, lo disfruté mucho. Lo bueno de la primaria y el colegio es que sentía cero responsabilidad, y estás todo el día pasándotelo bien. Y en el instituto lo mejor es que vas madurando y haciendo amigos. Los dos los disfruté mucho, aunque son bastante distintos. Estudié en colegio público, Escuelas Bosque e instituto público, Ciudad de los Poetas.

¿Tuviste miedo a ser encasillado como el «empollón» de la clase?

No, miedo no. Está la etiqueta del mejor al fútbol de la clase. Está la etiqueta del más guapo y, a veces, también está la etiqueta del que es mejor en matemáticas, pero ninguna de ellas es negativa.

¿Qué nota sacaste en la EBAU?

13,7.

Ganaste la medalla de oro en las Olimpiadas Españolas de Matemáticas y después la medalla de bronce en las Olimpiadas Internacionales, ¿de qué se trata esta competición?

La Olimpiada matemática española es una olimpiada a nivel nacional, pero que no consta de una única prueba de ámbito nacional, sino que tiene muchas fases. Las primeras son locales y conforme los estudiantes se van clasificando, se va agrandando el territorio que abarca la siguiente prueba. Las pruebas son de entre tres y cuatro horas y se proponen solo tres problemas por prueba. Así que, bueno, las Olimpiadas yo creo que requieren mucho estudio. Así que yo me las preparé mucho, pero disfruté muchísimo preparándolas, porque además de aprender muchas cosas nuevas, conoces a mucha gente y les ves en muchas competiciones. Coincides con ellos tanto que os hacéis buenos amigos.

Estás preparándote en la autoescuela y también estás yendo a la universidad. ¿Está siendo duro compaginarlo todo con las grabaciones de ‘Cifras y letras’?

Bueno, yo diría que no, pero a lo mejor me estoy confiando porque todavía ni me he examinado de práctico ni he tenido los exámenes finales de la uni (risas). De todas formas, si tengo que jugármela a decir que si o que no, no está siendo duro. Además, me lo paso bien en los tres sitios.

El concurso está batiendo récords históricos de audiencia desde que tú estás, ¿sientes presión por las audiencias?

No, yo no estoy enterado. Conozco poco del mundo de la tele, pero seguro que la audiencia entra en muchos factores en cuenta como si hay fútbol ese día o cosas así. Desde luego, esperaba que el concurso fuera creciendo poco a poco, porque el formato anterior me encantaba. El nuevo me gusta muchísimo también y estaba casi seguro de que a la gente también le iba a gustar. Yo creo que le está gustando porque, según dicen, cada vez lo ve más gente.

¿Crees que eres responsable del éxito actual del programa?

Yo no lo creo, porque el programa en sí me parece buenísimo. Así que no lo creo, pero no sé qué decir. Yo creo que no. Otra cosa es que sea más llamativo por mi edad o cosas así, pero no sé hasta qué punto eso cambia tanto la audiencia.

Tu participación también está siendo muy comentada en redes sociales y se han viralizado varios vídeos tuyos. ¿Sigues todo lo que se dice de ti? ¿Eres de usar las redes sociales?

No, lo comento con mis amigos y con la familia. Así que leo y escucho lo que ellos dicen de mí, claro, pero la opinión de los tuiteros, pues no la tengo tanto en cuenta. También soy consciente, porque le ha pasado a otras personas, de que en las redes sociales es muy fácil hablar porque no va con DNI. Te vas a esconder detrás de la cuenta. Si hablaran mal de mí, no entro a ver los comentarios de redes sociales porque sé que es muy fácil opinar ahí.

¿Cómo estás llevando tu salto a la fama en tan poco tiempo? ¿Te reconocen por la calle?

Sí, no me lo esperaba, porque, al fin y al cabo, es un concurso como cualquier otro y no sabía que tuviera tantos seguidores el concurso. Así que la primera vez que me pararon me sorprendí mucho y desde la primera ya no me sorprendo tanto, pero me sigue pareciendo gracioso.

¿Sientes que se te ha prejuzgado mucho por tu apariencia de ‘niño bueno’?

Sí, sí lo creo. Y desde luego que alguna vez lo han hecho, pero prejuicios hay en todos lados y no puedo hacer nada para evitarlo.

¿Qué piensan tus amigos de tu salto a la televisión?

Claro, ellos ya estaban avisados de que yo iba a salir en la tele, porque yo les dije que en cuanto empezaran a emitir el programa, mandaría el casting y que ya les avisaría si me cogieran. Cuando me cogieron, se lo dije y ahora casi todos me ven todas las noches. A mí me gusta mucho, pero también me gusta que me escriban cuando consiguen un exacto mejor que el mío o una palabra más larga que la mía.

Ha llamado mucho la atención la complicidad que tienes con Aitor Albizua. ¿Cómo es tu trato real con él fuera de cámaras?

Mi trato con él es igual que el trato con todos los del equipo. Me llevo muy bien con todos y todas. Todos son muy simpáticos, así que hay mucha complicidad con Aitor, con David y con Elena, con los tres, además del equipo de casting, maquilladores y tal. Sobre lo que hayan puesto en redes sociales, pues la verdad es que no estoy muy enterado.

¿Qué piensas de los que os han shippeado?

Qué bueno, que me hace gracia, pero que, por supuesto es mentira, no sé (risas).

¿Qué vas a hacer con el premio que ganes en ‘Cifras y letras’?

Pues yo creo que lo que más me importa ahora mismo es tener un coche, por eso estoy en la autoescuela. Así que con el dinero pues intentaré comprar un coche y cualquier otra cosa ya lo consideraré un capricho.

Otros jóvenes que están petándolo en otro concurso son Los Mozos de Arousa en ‘Reacción en cadena’. ¿Los has podido ver? ¿Los ves como un referente?

Me han salido bastantes vídeos en Instagram y Tiktok. Y el concurso me gusta mucho. Además, se ve que lo hacen muy bien y, no sé, no les puedo tomar como referentes porque los programas son distintos y tal, pero sí que está muy bien ver que gente joven lo hace bien en otros concursos.

¿Te gustaría participar en ‘Reacción en cadena’?

Conozco demasiado poco del concurso como para opinar. Pero nada, yo lo descarto, porque es que, si me quitan las cifras, no lo hago tan bien.

¿Y en ‘Pasapalabra’?

Pasapalabra, en todo caso, dentro de muchos años, porque el programa me gusta mucho, pero no estoy capacitado ni tengo el tiempo ahora mismo para prepararme.

¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?

Estoy estudiando matemáticas y me gustaría dedicarme a algo muy relacionado con las matemáticas, sobre todo en el campo de la investigación. Más allá de eso, no sé decir.

¿Qué aficiones tienes?

Pues hago bastante deporte en equipo. Me gusta el ajedrez. Soy muy del Athletic de Bilbao y paso mucho tiempo con mis amigos y con mi hermana.

¿Te gusta ver televisión?

Soy más de series que de películas.

¿Y concursos?

Cifras y letras.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Extrovertido, tranquilo y trabajador.