‘Y ahora Sonsoles’ se la juega a ‘TardeAR’ en su particular pugna con la exclusiva más buscada

Desde hace casi una semana no se habla de otra cosa en todos los programas de corazón. Y es que desde que la revista Lecturas sacara en portada a Isabel Pantoja con su amiga Mariló todos los espacios están analizando esta relación. Pero ha sido Sonsoles Ónega la que ha conseguido la exclusiva más buscada por todos en ‘Y ahora Sonsoles’.

Así, el espacio de Antena 3 conseguía las primeras palabras de Mariló, la amiga de Isabel Pantoja tras ser pilladas juntas de la mano por las calles de Córdoba y salir en la portada de Lecturas. «Carlos, a ti te ha dicho mucho más que un ‘hola’ y un ‘adiós‘», destacaba Sonsoles Ónega al conectar con su reportero Carlos García López.

«Así es, hoy, por fin, ha ocurrido. Mariló ha reaparecido en su clínica, de vuelta a su trabajo. Ha sido en su salida cuando he podido mantener una conversación con ella. Hemos sido el único medio de comunicación que lo ha conseguido. En seguida, te voy a contar mis impresiones después de tenerla tan cerquita. Ahora vamos a escuchar sus declaraciones», destacaba el reportero de ‘Y ahora Sonsoles’.

«Simplemente, saber cómo está», le decía Carlos García López a la amiga de Isabel Pantoja. «Bien», respondía Mariló de forma escueta sin querer entrar a decir más cosas. «Me decía antes cuando salía del trabajo que lo que tiene claro es que pase lo que pase no va a hablar», le comentaba entonces el reportero de ‘Y ahora Sonsoles’.

A lo que ella dejaba claro cuáles son sus intenciones. «No, nunca. Siento mucho la espera, pero no voy a hablar, no voy a decir nada. Es que no crea que tenga que decir nada«, contestaba Mariló. «¿A usted le ha sorprendido la repercusión que ha tenido?», le preguntaba el reportero del espacio de Sonsoles Ónega.

‘Y ahora Sonsoles’ habla con la amiga de Isabel Pantoja

Todo mientras el perro de Mariló se revolcaba en el suelo. «¡La madre que lo parió! ¡Coco, qué guarro eres, eres muy marrano! Este siempre te deja mal, es como un niño chico», soltaba la amiga de Isabel Pantoja entre risas, mostrando su faceta más natural frente a las cámaras de Antena 3.

«¿Sorprendida?», volvía a repreguntar el reportero de ‘Y ahora Sonsoles’. «Perdóname, por favor. Es que no me gusta esto, lo siento en el alma. Entiendo tu trabajo, pero de verdad no me gusta», añadía Mariló. «Yo la entiendo a usted. Así que muy amable, gracias», le decía por su parte Carlos García López.

A la vuelta del vídeo, Sonsoles Ónega se pronunciaba sobre lo que pensaba de Mariló. «Estas imágenes confirman que esta señora es una monada y que las fotos del otro día son una faena como una catedral», destacaba la presentadora.

Tras ella, era Carlos García López el que relataba todo lo que había hablado con ella fuera de cámara. «Es una monada y tiene mucho sentido del humor porque evidentemente no estaba cómoda con la camára delante y mira lo que ha dicho del perro pese a que no está acostumbrada y ha sacado su mejor cara», aseveraba el reportero.

«Lo que dice es que ha tomado una decisión que es irrevocable que es que no va a hablar ni de su relación con Isabel Pantoja ni de lo que se ha dicho. Ella se define como una persona felizmente anónima que se gana la vida con su trabajo y le parece muy triste que sea noticia que dos amigas paseen por la calle», concluía el redactor de ‘Y ahora Sonsoles’.