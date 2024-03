Xavier Sardá traiciona a Boris Izaguirre en ‘TardeAR’ con lo que llega a destapar en directo

Desde que Kate Middleton reconociera que había utilizado photoshop en la fotografía que había compartido la casa real británica para zanjar todos los rumores sobre su estado de salud no se habla de otra cosa. Y este martes, ‘TardeAR‘ arrancaba analizando este asunto con colaboradores como Xavier Sardá, Boris Izaguirre, Manuel Díaz el Cordobés y Mario Vaquerizo.

«Siguen creciendo los rumores a raíz de la foto editada de Kate Middleton. A la imagen trucada que subía la casa real británica de la Princesa de Gales con sus tres hijos habría que sumarle una foto más de Kate en un coche oficial junto a su marido y parece ser que también está manipulada. Dos fotos editadas en cuestión de horas. ¿Qué le pasa a la Princesa? ¿Qué le pasa al servicio de comunicación de la Casa Real porque esto es una chapuza en toda regla?», preguntaba Ana Rosa dando paso a un vídeo.

«Esto es un poltergeist en toda regla», decía con sorna la presentadora. «Es grave porque están mintiendo a los medios de comunicación», destacaba Boris Izaguirre justo antes de que Xavier Sardá le interrumpiera. «Boris, permíteme que sea un poco traidor. Ayer cenamos con Boris y lo que me contaste es un secreto de una cena«, soltaba el que fuera presentador de ‘Crónicas marcianas’.

Algo que provocaba que Boris Izaguirre le dijera que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo. «No estoy muy de acuerdo de que viertas aquí lo que comentamos en nuestra cena privada«, le espetaba el escritor y presentador. «No todo», aseveraba Sardá. «Es que me parece un poco…», insistía el venezolano.

«A ver, ¿esa operación abdominal de que se trata?», le preguntaba entonces Sardá a su compañero y amigo. «Ayer te comenté que al tratarse de una operación abdominal, Enrique Monereo me dijo que una operación abdominal es una operación abdominal. Pero la opacidad que mantienen con respecto a esa operación ha generado la posible posibilidad de que una persona extremadamente delgada como ella se haya sometido a una liposucción. Ella es delgadísima y no necesita esa operación y quizás al público le molestaría y por eso mantienen la opacidad», recalcaba Boris Izaguirre.

Tras ello Mario Vaquerizo cuestionaba por qué había tanta opacidad y no eran capaces de decir lo que había pasado en realidad con Kate Middleton. «Pero Boris Izaguirre dice que está hablando Lady Di», soltaba entonces Xavier Sardá dejando descolocados a todos. «¿Cómo?», espetaba Ana Rosa sin entender nada.

«Es una teoría complicada, puede ser un poco de realismo mágico pero Antonia Dell’Atte me ha explicado que los muertos hablan y es probable que Lady Di esté cumpliendo una venganza y que la venganza sea demostrar que ninguno de ellos es capaz de trabajar por la Corona como lo hacía ella y la reina Isabel de Inglaterra porque todos están fallando», explicaba Boris.