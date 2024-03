‘Todo es mentira’ estremece con el mayor desencuentro que se recuerda en el programa

Este miércoles, 20 de marzo, ‘Todo es mentira’ ha sido testigo de uno de los enfrentamientos más broncos que se recuerdan no solo en la historia del programa, sino también de la televisión. Y todo ello ante la actitud inamovible de Risto Mejide, presentador del espacio de Cuatro.

La periodista Ana Pardo de Vera y la diputada del PP Ana Vázquez fueron las protagonistas de este fuerte encontronazo. El programa debatía sobre las diferentes acusaciones vertidas contra las mujeres de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo cuando un comentario personal de la política a la periodista hacía saltar, muy enfadada, a esta. «Eso es juego sucio y lo sabes», le espetaba, sin miramientos.

Todo empezó cuando Ana Pardo de Vera aseguró en un momento de la tertulia que «la familia de Feijóo es también muy productiva como la de Ayuso». Lo que provocó que la diputada popular lanzase un dardo personal a su compañera: «Que tú te pongas a hablar de los hermanos, que acaba de ir a declarar tu hermana (Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF)… Yo no me voy a meterme en eso».

Ana Pardo de Vera explota contra Ana Vázquez: «Eso es juego sucio»

Muy enfadada, la periodista le hizo una advertencia: «Eso es juego sucio, y lo sabes. Mi hermana fue a declarar como testigo porque fue presidenta de ADIF. No te atrevas, Ana, a mencionar a mi hermana y tratar de mezclarla en estos temas». Sin embargo, de poco le sirvieron estas palabras a Ana Vázquez, ya que siguió en sus trece: «¿Qué estás diciendo de la empresa de la familia de Feijóo? ¿Qué estás diciendo de la hermana? ¿Quieres que te diga que ha hecho tu hermana, que fue a declarar por lo de las mascarillas, y ella misma reconoció que no las compró? Hombre, por favor, seamos sensatos».

Esto no hizo más que encender a Pardo de Vera, quien le soltó: «¿Pero qué estás diciendo? Estás haciendo unas acusaciones muy graves, Ana». «Lo publiqué en el diario Público y nadie nos rectificó. No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal. No te atrevas, encima de cómo la trataron», añadió la periodista.

Lejos de quedarse ahí, la política del PP empezó a meterse con Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez: «Entiendo que tengáis que salvar a la mujer del presidente de toda la corrupción en la que está metida, pero poner el ventilador de esa manera no es oportuno». «El ventilador lo has puesto tú con mi hermana, y eso me parece indecente. ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué tiene que ver que mi hermana haya declarado como testigo en un caso de corrupción porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas?», preguntó la periodista.

Hoy Ana Pardo de Vera ha demostrado lo que es tener DIGNIDAD con mayúsculas. No todo vale y algunos están muy nerviosos. Tienen motivos para estarlo. Orgulloso de ti como periodista, @pardodeverapic.twitter.com/yyjaENsKjW — Mario (@PiedrafitaMario) March 20, 2024

La discusión más bronca en la historia de ‘Todo es mentira’

«¿Pero trabajaba para Ávalos?», le formuló Ana Vázquez. A lo que su compañera respondió, contundente: «¡Claro, era presidenta de Adif! ¿Y qué? ¿Tiene alguna irregularidad que demostrar? ¿Eres capaz de denunciarla por algo? ¡Atrévete, dilo, hazlo, llámala corrupta! Venga, llámaselo, que te pongo una denuncia inmediatamente. Hay que ser miserable, esto sí que no me lo esperaba de ti».

Ante un Risto Mejide impasible, las dos colaboradoras de ‘Todo es mentira’ continuaban con sus ataques. «Esto lo has arrancando tú, hablando de la familia de la gente del PP», se defendía la diputada, aunque sin demasiado éxito. Ana Pardo de Vera le recordaba que «yo no soy política, te confundes con quién estás debatiendo. Estoy dando datos oficiales. ¡Hombre, por favor! A mí qué me cuentas de amenazas de Sánchez hoy, si yo no soy política. Yo hago mi trabajo, que es daros documentos oficiales sobre las ayudas que recibió la empresa para la que trabajaba la mujer de Feijóo, ¡¿qué más quieres?! Meter a mi hermana en esto, esto sí que no me lo esperaba. ¿Pero cómo te atreves? ¿Cómo puedes ser tan miserable?», insistía la periodista.

«Ten cuidado con lo que dices. Estás haciendo imputaciones graves a familias del PP, y solo miras la corrupción de un lado», proseguía Vázquez. Sin embargo, su compañera cada vez estaba más enfadada, y no estaba dispuesta a callarse: «Que me denuncien, pero yo solo estoy hablando de lo que me han preguntado. ¿Es verdad o no es verdad?», preguntaba a un Risto Mejide impávido que le daba la razón.

Risto Mejide, impasible

En ese momento, el presentador intervenía para dar paso a la publicidad: «Tengo que estar aquí. Mira que hay veces que uno está deseando que entre la publicidad, pues esta es una de ellas. Vamos un momentito a publicidad y nos calmamos un poquito». A la vuelta, Risto daba la palabra a Ana Vázquez.

La política reconocía que «antes me calenté, nos calentamos, y quería decir que desde que empezó el caso de corrupción del PSOE en muchísimos casos se ha involucrado a familiares. En todo momento me he mostrado contraria a eso en este programa, y yo respeto mucho a la hermana de Ana, que trabajó con todo tipo de gobiernos, no solo del PSOE. No quería decir nada malo de ella, todo lo contrario, ya que ella declaró todo lo que tenía que declarar, como otros no hacen».

«Es lo que quería expresar, pero nos enzarzamos. Pido respeto a los familiares, porque veo que por primera vez en política estamos metiendo a muchísima gente que lo pasa mal también y que no cobran de la política. Pido que se respete ya a la gente que no está en primera fila», sentenciaba la diputada popular.

Estas palabras eran consideras por Risto Mejide como unas disculpas a Ana Pardo de Vera, a la que daba la palabra. Y esta recogía el guante: «Lo más importante es que has pedido disculpas y eso es con lo que nos quedamos». De esta forma, ambas ponían fin a su agria disputa.