Patricia Pardo se planta en Telecinco ante lo emitido en directo: «Me niego a hacerlo»

Patricia Pardo no se encontró muy cómoda este jueves con la exclusiva de ‘Vamos a ver‘. El programa emitió las primeras declaraciones de Francis Montesinos después de que se archivase su denuncia por abusos sexuales a un menor, y la presentadora no dudó en mostrar su malestar. La periodista paralizó el magacín para dejar claro lo que pensaba al respecto.

Tras ser exonerado de toda culpa, el diseñador habló en primicia con ‘Vamos a ver’ y el equipo de Joaquín Prat quiso saber cómo se encontraba. «Estoy bien, que ya es suficiente. Imagínate si no ha habido ni juicio y mira si todos se han cebado conmigo. Ya era hora de que se acabara esta cruz», comenzó explicando Montesinos.»No quiero contar cómo conocí a este chico, porque yo no lo conocí, él me conoció a mi. He dicho que, en este caso, soy yo la víctima», aseguró el entrevistado.

Nada más terminar el vídeo, Prat quiso no pudo evitar hacer un apunte. «Y vigilar, a partir de ahora, sus compañías y con quien entabla relaciones afectivas. Se archiva el caso porque se considera probado que él pensaba que estaba con un mayor de edad, a pesar de que el menor tenía 15 años», señaló el presentador, sin saber que Patricia Pardo sería aún más contundente.

Patricia Pardo: «Me niego a blanquear su imagen»

«Él pudo demostrar por una conversación de WhatsApp que pensaba que iba a tener relaciones sexuales con una persona mayor de edad, de 18 años», comenzó puntualizando la presentadora. «Lo que pasa es que él dice que está jodido, podría estarlo más, pero el caso está archivado, no se le va a juzgar más, con lo cual es una persona libre», espetó Pardo, muy crítica con el diseñador.

Patricia Pardo en ‘Vamos a ver’

Y cuando iba a terminar su mensaje, visiblemente indignada por lo ocurrido, lanzó un recado al diseñador. «Lo que pasa que para no estar jodido cómo él dice a lo mejor podría elegir parejas sexuales a las que no le lleva 60 años«, sentenció la periodista. Pero la copresentadora de Joaquín Prat no se quedó ahí, pues se había estado reprimiendo durante la conversación.

«Yo me pregunto ¿este chaval de 15 años ha elegido libremente hacer una felación a un hombre de 73 años? Pregunto, pregunto», apuntó la pareja de Christian Gálvez, que no dudó en poner en duda a Montesinos. «Lo siento en el alma, insisto, este hombre es libre, no se le va a juzgar, pero yo me niego a blanquear su imagen. No lo voy a hacer», insistió la periodista.