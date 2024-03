Joaquín Prat obliga a retractarse a Patricia Pardo por lo dicho en directo: «Quedamos fatal»

Joaquín Prat no está dispuesto a pasar ni un solo error en su programa ‘Vamos a ver‘, que es referencia de las mañanas en Telecinco como magacín líder de la televisión. Algo que supone un ejercicio de gran responsabilidad. Por ello, el presentador suele ser crítico -incluso públicamente- con los fallos o malas praxis que a veces se cometen. Este martes, el ‘tirón de orejas’ ha ido para Patricia Pardo.

La presentadora gallega, que se ha incorporado al formato hace solo unos días tras casi tres meses de baja maternal, ha introducido una de las noticias principales que llevaban en escaleta. Sin embargo, cuando ha procedido a dar paso a una de las reporteras del programa, ha sufrido un sonado error geográfico y ha situado el lugar en la provincia equivocada.

«Llevamos desde ayer muy pendientes del hallazgo de un cadáver en Valencia, tenemos en directo a María Vicente», han sido las palabras de Patricia Pardo sin percatarse de que estaba informando erróneamente, pues el punto de la noticia (a localidad de Burriana) se encuentra realmente en la provincia de Castellón.

Y aunque le podía resultar incómodo tener que corregir a su compañera copresentadora de ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat se ha lanzado y, por lo bajini, se le ha escuchado cómo le indicaba que el municipio pertenecía a Castellón y no a Valencia como había dicho. Tras unos segundos descolocada, Patricia Pardo ha reaccionado pidiendo disculpas y se ha retractado inmediatamente: «Ah perdóname. La Comunidad Valenciana, Burriana, exactamente en Castellón».

«Es que si nos equivocamos de provincia luego quedamos muy mal», ha aseverado el presentador, consciente de que los errores geográficos suelen ser penalizados por la audiencia. «Quedamos fatal», le ha dado la razón Pardo. No obstante, la responsabilidad no solo había sido de la presentadora, sino también del editor que había escrito la entradilla de la noticia en el cue.

«Es que no lo he visto. Si no, te hubiera avisado antes de que dieses paso al vídeo. Perdón por corregirte», se ha disculpado con ella Joaquín Prat por dejarle, de alguna forma, en evidencia ante el espectador. Por su parte, Patricia Pardo no le ha dado importancia y solo quería pasar página y salir de ese atolladero: «Lo sé, lo sé. No me cabe duda de que hubieses avisado y bien que haces. ¿Avanzamos?».