El mal augurio de Joaquín Prat ante lo que va a pasar con Carmen Borrego en ‘Supervivientes’

Joaquín Prat tiene sus dudas con Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024’ y este lunes lo ha dejado claro. Aunque la hermana de Terelu Campos es el fichaje estrella de la edición, el presentador de ‘Vamos a ver’ no tiene ni siquiera claro si la malagueña logrará lanzarse del helicóptero. Así, el comunicador se ha mostrado muy crítico con las capacidades de la tertuliana antes de iniciar su aventura.

Los concursantes de la nueva edición de ‘Supervivientes’ ya han puesto rumbo a Honduras, y ‘El club social’ del magacín no ha perdido el tiempo para hacer sus quinielas. «¡Ojo, que algunos no dan un duro por Carmen Borrego en las primeras semanas», advirtió Prat, señalando a Marta López, que rápidamente procedió a justificarse.

«Para mí ya es una fantasía que esté allí, que se tire del helicóptero, que se meta en el barro, que aguante lo que sea, mataría porque esté todo el tiempo posible pero es súper duro», señaló la colaboradora de Joaquín Prat. Entonces, Pepe del Real se sumó a la conversación señalando la prueba definitiva de todo buen concursante del reality: lograr saltar del helicóptero.

Joaquín Prat pone en duda el concurso de Carmen Borrego

Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’

«Tirarse del helicóptero va a ser la prueba de fuego para ver si esta mujer termina saltando o la tienen que llevar de nuevo al hotelito», comentó del Real, muy crítico con la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, Isabel Rábago aseguró que la malagueña superará esa prueba. «Hasta que tú no saltas no eres superviviente y no cobras», apuntó la tertuliana. Fue ahí cuando el presentador de ‘Vamos a ver’ se pronunció de lleno.

«No, si la cuestión es que se suba al helicóptero», insinuó Joaquín Prat, muy escéptico con la futura superviviente. Y es que, como desveló más tarde el comunicador, Carmen Borrego sufre del mismo trastorno que su madre, lo que podría jugarle una mala pasada al inicio del concurso. «Tiene aerofobia», reveló el comunicador al resto de sus compañeros.

Por lo que el paso de la colaboradora de ‘Así es la vida’ por Honduras podría verse truncado si no reúne el valor necesario para hacer frente a sus miedos y saltar del helicóptero. Aún así, habrá que esperar hasta el gran estreno de ‘Supervivientes 2024’ para saber si la malagueña se convertirá en una «verdadera superviviente» o tendrá que poner rumbo a España de nuevo.