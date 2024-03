Las palabras de Emma García sobre Carmen Borrego y ‘Supervivientes 2024’ que le disgustarán

Emma García ha dado su sincera opinión sobre la sonada participación de Carmen Borrego en ‘Supervivientes 2024‘. La menor de las Campos ha aceptado la oferta y es el fichaje estelar del casting por lo inesperado que es verla en esas condiciones tan adversas.

‘Fiesta’ dedicó una parte de la emisión de este sábado a comentar su participación a apenas cuatro días del gran estreno del reality (jueves, 7 de marzo) y rescataron el mensaje de ánimo que le envió Rosa Benito, ahora que va a volver a Telecinco de la mano de ‘De Viernes’.

«Que no piense en lo que deja aquí porque los que deja aquí tienen comida, ducha, están calentitos… Ella que se centre en su concurso, que los disfrute a tope, que los primeros 20 días son muy difíciles, porque te tienes que hacer a no comer, a los bichos, a las pruebas y es muy duro. Yo le digo que lo disfrute porque cuando vuelves lo echas de menos», le dijo la tía de Rocío Carrasco como ganadora de la edición del 2011.

Tras ello, Emma García se mojó sobre Carmen Borrego: «Yo tengo muchas ganas de verla, de ver cómo se tira del helicóptero y cómo aguanta allí, que es muy difícil la supervivencia». «Tengo fe en ella de verdad, creo que le va a venir muy bien este concurso para que la gente conozca su lado más cómica. Verla en las pruebas va a ser una fantasía porque verla subida en la noria salvaje agarrada al palo y en el barro…», apuntó Alejandra Rubio, su sobrina.

En ese momento, la presentadora de Telecinco cuestionó las capacidades físicas de Borrego a la hora de enfrentarse a las pruebas de ‘Supervivientes 2024’ y dejó unas palabras que causaron revuelo en plató. «Tiene que estar nerviosa, primero por la responsabilidad que es ir a un concurso así y, luego, a ver, ella físicamente tampoco… en plena forma… bueno, que no se si…», espetó de trompicones, siendo consciente de que lo que estaba diciendo era delicado. Las risas se desataron entre los compañeros.

«Lo importante es la fortaleza mental aquí eh», le rebatió Alejandra Rubio. «Sí, pero también físicamente tienes que ser fuerte. Yo no aguantaría ni medio segundo», insistió Emma García. «Carmen camina muchísimo todos los días y eso es importante para el corazón y todo», apostilló Belén Rodríguez, que se mostró muy en shock con que Carmen Borrego haya accedido a poner rumbo a Honduras: «Yo no pensé que se atrevería nunca a dar el paso. Carmen tiene miedo a las alturas, miedo al helicóptero, miedo a los bichos, a la humedad, a la oscuridad… Pero la he notado muy animada y con muchísimas ganas de intentarlo».