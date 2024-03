La incendiaria publicación de Alfredo Urdaci contra Mercedes Milá y su hermano Lorenzo

Mercedes Milá señaló a Alfredo Urdaci este jueves y la respuesta del periodista no se ha hecho esperar. La comunicadora denunció la censura del antiguo director de informativos en la entrevista de su hermano, Lorenzo Milá, a George Bush después del 11-M. Ante las acusaciones, el que fue el presentador de ‘El Telediario 2’ ha desmentido la versión de Milá con solo un frase.

Esta semana, TVE emitió la famosa entrevista en su totalidad coincidiendo con el 20 aniversario del atentado, y Mercedes Milá tomó sus redes sociales para señalar al periodista. «Denuncio la censura que Alfredo Urdaci, director de informativos en ese momento, llevó a cabo por mucho que ahora diga que esa entrevista se emitió. Sabe que miente», sentenció la comunicadora.

Alfredo Urdaci desmonta la versión de Mercedes Milá

Ante tal señalamiento, Alfredo Urdaci ha roto su silencio a través de su cuenta de ‘X’ haciendo alusión al ataque de la presentadora de ‘No sé de qué me hablas’. «La pandemia era una gripe y la entrevista de Bush no se emitió. Del primer error hay tumbas y del segundo esta prueba de que has mentido», escribió el periodista de TVE, mencionando a Lorenzo Milá, al que no duda en tildar de «golfo».

En una de las publicaciones que ha compartido, se podía ver también una fotografía de la edición del periódico ABC del 14 de marzo de 2004. En la publicación de archivo adjuntada se puede leer como George Bush declaró a TVE sobre la masacre del 11 de marzo, lo que corroboraría la versión de la dirección de que se emitió un fragmento de la entrevista, pero no en su totalidad.

El ex director de informativos de TVE también ha retuiteado mensajes contra Mercedes Milá, Silvia Intxaurrondo, Fran Llorente o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Las mentiras de Milá y el berrinche de Mercedes» o «Sanchez miente, Lorenzo miente, los Llorente-boys mienten… Como denunciamos se emitieron extractos, luego no fue una entrevista inédita ni censurada. Sois muy sinvergüenzas y debéis disculparos», son dos de los incendiarios posts que ha compartido el periodista.

La pandemia era una gripe y la entrevista de Bush no se emitió. Del primer error hay tumbas y del segundo esta prueba de que has mentido @lorenzomila la edición de ABC del 14 de marzo de 2004 pic.twitter.com/xe50FFmBuN — Alfredo Urdaci (@alfredourdaci) March 7, 2024

@TvPlataforma la prueba de la

Mentira! Edición del 14 de marzo de 2004. El ABC vio por TVE las declaraciones de Bush. Lorenzo Mila eres un golfo pic.twitter.com/Ns0MvHnmVU — Alfredo Urdaci (@alfredourdaci) March 7, 2024

Ahora falta sobre la mesa una última respuesta de Mercedes Milá, pero la antigua presentadora de ‘Gran Hermano’ ya lo dejó claro en su publicación de este jueves. «Si el presidente del Gobierno, JM Aznar y sus ministros mentían a todos los españoles, él no iba a ser menos aunque se tratara de un hecho informativo de primer orden», señaló la periodista.