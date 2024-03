Jorge Javier deja esta chocante frase tras su vuelta con ‘Supervivientes’ y hace un vaticinio

Jorge Javier Vázquez ha dedicado su último artículo en el blog a pronunciarse sobre el grandísimo éxito de ‘Supervivientes 2024’ en su estreno en Telecinco el pasado jueves y a admitir la inquietud que le suscitaba su regreso a la pantalla. Con casi un 22% de share, superó en más de seis puntos al arranque de la pasada edición y se alzó como el estreno más competitivo de la temporada de entre todas las televisiones.

Lo cierto es que la gala inaugural fue muy alabada por los espectadores por el explosivo casting, por el ritmo, el frenetismo en toda la emisión y el enorme salto de calidad a nivel de realización, imagen y escenografía que ha experimentado el concurso con el cambio de productora. Ahora es Cuarzo, la misma factoría audiovisual que realiza ‘La Isla de las Tentaciones’.

Pero en ese datazo de audiencia que firmó el inicio de ‘Supervivientes 2024’ tuvo mucho que ver también la vuelta de Jorge Javier Vázquez a Telecinco. Era muy esperada y ese retorno era un reclamo más para el público. De hecho, su reaparición por la puerta del plató provocó un furor y una emoción inmensas. Las gradas se cayeron en aplausos y las redes se llenaron de reacciones.

Pues bien, casi una semana después, sabemos qué piensa Jorge Javier de ese triunfo. «Sabía que el estreno de ‘Supervivientes’ iba a ir bien. Rectifico. Sabía que el estreno de ‘Supervivientes’ iba a ir muy bien. No tenía ninguna duda. Y no solo porque la gala estaba estudiada al milímetro y por mis méritos. No. La cuestión es mucho más prosaica. Me avisaron mis dientes», empieza escribiendo el presentador.

«Siempre que ha sucedido algo importante en mi vida se me ha despegado una funda. Me sucedió el día antes de comenzar la universidad. Al darle un mordisco a un bocadillo que me había preparado mi madre uno de los dientes frontales se quedó en el intento. El día antes de empezar ‘Sálvame’ me sucedió lo mismo con otra funda delantera», recuerda Jorge Javier Vázquez.

«Dos días antes de estrenar ‘Supervivientes 2024’ también tuve que ir a verla. Un diente, que se me movía. Antes de que se consumara la tragedia acudí para que me lo despegara y lo volviera a pegar. Y aquí es cuando tuve bien claro que el éxito de ‘Supervivientes 2024’ iba a ser de órdago: no solo me tuvo que despegar un diente sino que salieron tres de golpe porque otro dentista ideó así el sistema con el fin de que aguantaran más tiempo en su sitio», escribe el catalán. Una señal del destino en toda regla para él.

Pero todavía hay más: «Me los pegó de manera provisional y voy a tener que estar yéndola a ver para hacerme una endodoncia, un implante y no sé qué historia más. A mucha gente esto le parecerá una tragedia. A mí me proporciona descanso. Es la manera que tiene el universo de decirme que esté muy tranquilo, que la edición va a ser un éxito».

Para concluir su publicación, Jorge Javier Vázquez remata con una frase un tanto llamativa en la que no ha profundizado: «La vida te habla pero tienes que estar muy atento a las señales que te va enviando. El asunto es que me he dado cuenta de que he perdido la costumbre de trabajar. También es verdad que estaba yo algo inquieto por la vuelta«. ¿Por qué razón? El presentador prefiere reservarse los detalles.