Iñaki López señala sin rodeos lo que debe pasar con Óscar Puente tras atacar a Ayuso

Iñaki López ha sido implacable junto a Cristina Pardo en ‘Más vale tarde’ sobre el último enganchón entre Isabel Díaz Ayuso y Óscar Puente en la red social X. La presidenta madrileña publicaba que Pedro Sánchez había aprobado «la ley más execrable de la Democracia» en referencia a la amnistía y el ministro de Transportes le replicaba con un post que ha generado mucha controversia: «Execrable es lo del testaferro con derecho a roce, Isabel». Una frase con la que aludía a su pareja, en el punto de mira por un presunto fraude fiscal.

Execrable es lo del testaferro con derecho a roce Isabel. Dimite. https://t.co/C44UKL5Pzd — Oscar Puente (@oscar_puente_) March 14, 2024

Pues bien, sobre ello han tratado este viernes en el programa vespertino de La Sexta. Iñaki López ha sido muy tajante y especialmente crítico a la hora de introducir el asunto: «Vamos a hablar del bajo nivel que tienen últimamente nuestros políticos al expresarse en redes». «El hecho de que un político insulte no significa que todos los demás se sumen a un coro de insultos que llenan las redes sociales y es bastante lamentable«, ha sentenciado el presentador.

«Me refiero a Miguel Ángel Rodríguez, a Óscar Puente, me refiero a llamar ‘hijo de puta’ al presidente del Gobierno, me refiero a lo que nos tienen acostumbrados nuestros políticos», ha añadido con mucho pesar y decepción por el lenguaje que está empezando a imperar entre la clase política.

«En este caso en concreto, lo que ha generado un montón de polémica ha sido el tuit del ministro de Transportes que se refería a «testaferro con derecho a roce» para hablar de la pareja de Ayuso. Se ha montado una tremenda polémica. Pero ¿qué ha hecho Óscar Puente? ¿Se ha retractado, ha rectificado? Pues no, ha seguido dándole al dedito en Twitter para criticar al PP, para criticar incluso a los periodistas y de viva voz ha dicho que no entiende por qué se pone el grito en el cielo si la que dejó el listón bien alto fue la propia Ayuso», ha comentado Marina Valdés, colaboradora y copresentadora de ‘Más vale tarde’.

En ese momento es cuando Cristina Pardo se ha unido al alegato de su compañero Iñaki López y ha esgrimido su rotunda opinión ante todo esto: «Lo que no entiendo es que, si tienen claro (en el PSOE) que ese nivel no les gusta cuando lo hace Miguel Ángel Rodríguez u Óscar Puente, por qué lo hacen ellos y al revés. Es que es ridículo, de verdad. Es que es para mi lo gordo y para ti lo estrecho. No, ni en un caso ni en otro, es lamentable», ha clamado alto y claro.

Por su lado, Edu Galán ha recordado que durante la presentación de ‘Tierra Firme’, el último libro de Pedro Sánchez, el presidente «ya avisó a Óscar Puente de que debería buscarse un Community Manager y yo se lo vuelvo a recomendar». «Y lo que dice en el último tuit de que tiene derecho a expresarse con libertad, sí, pero ¿cómo un ministro va a tener derecho a expresarse con libertad? Ni de broma. Usted tiene una responsabilidad y tendrá que tener una libertad coartada por el cargo que ostenta. Si usted quiere expresarse como si estuviese en un bar, deje de ser ministro», ha apuntado el escritor.

Para concluir el debate, sobre si Óscar Puente debería dimitir como así ha sugerido Miguel Tellado, el actual portavoz del PP, Iñaki López ha compartido de un modo conciso pero muy categórico lo que tendría que ocurrir para frenar esa escalada de publicaciones: «Lo mejor sería que los propios compañeros de partido también leyeran la cartilla».