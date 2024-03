Este rótulo visto en ‘Y ahora Sonsoles’ con Chayo Mohedano levanta una polvareda mayúscula

Sonsoles Ónega ha recibido este lunes a Chayo Mohedano en su plató. Y nada más entrar el público se ponía en pie para aplaudir a la cantante. Y es que durante toda la entrevista la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ y el público no han dejado de hacer que estuviera cómoda y se sintiera arropada.

Y el mayor ejemplo lo encontramos en un rótulo que se ha podido ver durante la entrevista de Sonsoles Ónega a Chayo Mohedano y lo que también destacaba un vídeo en el que se aseguraba que la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito es «la heredera de Rocío Jurado».

«Vamos a hablar de tu música. Si eres cantante, heredar unos genes como los de Rocío Jurado no sé si eso se puede convertir en una losa o no», decía Sonsoles Ónega antes de que ‘Y ahora Sonsoles‘ emitiera un vídeo en el que el programa aseveraba que la mejor mentora y maestra de Chayo fue su tía.

«Fuerte y empoderada así es Rosario Mohedano, la digna heredera de su tía Rocío Jurado», destacaba la voz de ‘Y ahora Sonsoles’. Justo después del vídeo, Chayo confesaba que «ella supo que quería ser cantante, cuando me tenía cerca me jaleaba y me llevaba para lo que ella podía regalarme en vivencias». «Ahora que hace 16 años que no está con nosotros tengo cada vez más presente lo que e enseñó, fue muy generosa siempre en sus entrevistas, se abrió en canal, compartió sus sentimientos», explicaba Chayo.

Tras ello, Chayo Mohedano dejaba claro que «no solamente contó conmigo para compartir escenarios de cara al público». «Yo conocí Argentina, Nueva York, México, Miami gracias a ella. Todo me lo dio ella», añadía. «Mis padres me frenaban y no querían que e dedicara a la música, querían que estudiase y tuviese una carrera y me obligaron a hacer selectividad. Una vez que aprobé la selectividad me dijeron que carrera quieres hacer y yo siempre quise ser cantante. Y mi tía les dijo es que no la vais a callar nunca porque le puede la pasión», recordaba la sobrina de Rocío Jurado.

Esta se cree que su madre es la Jurado que asco me da ella y el programa dándole una valía que no tiene 🤮💩 pic.twitter.com/TkNq3zfqy8 — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) March 25, 2024

Lluvia de críticas al rótulo de ‘Y ahora Sonsoles’

Y el rótulo de «la heredera de la Jurado» ha generado un auténtico estupor en redes sociales. Así han sido muchos los que han criticado a ‘Y ahora Sonsoles’ por querer vender a la sobrina de Rocío Jurado como su heredera. «¿La heredera de qué? ¿Perdona? ¿Qué os fumáis, locos?», se preguntaba incrédula una usuaria.

«¿Será ironía o una inocentada primaveral? Porque no hay posible heredera artística de la Jurado, era única e irrepetible y heredera universal de su patrimonio y legado, solo hay una, su hija Rocío Carrasco», exponía otra espectadora.

Ella es la heredera de Rocío Jurado y Marta Riesco tiene un as, no? pic.twitter.com/kZSMz60ujD — Animalista laspalmense 🆑✵ (@g_pacma) March 25, 2024

Madre mía cuántas mentiras dice el programa de Sonsoles la heredera de la jurado en qué total que si no habla de la madre o de la hija no tiene ni entrevista la Chayo y dice que la que más veces ha salido cantando con su tía se ha salido tres o cuatro veces pic.twitter.com/buF5wrk86Z — @ANELADGAM 🅜︎.🅣︎.🅒︎웃웃 🛩🛩💜💜 (@magdale32196796) March 25, 2024

El rotulo de abajo es asqueroso.

La única heredera es Rocío Carrasco y os recuerdo que la señora a la que habéis entrevistado junto a su madre fueron las únicas en cobrar en un concierto para recaudar dinero para el tratamiento de cancer de la

Jurado.



El resto no cobro ni €. — JoseKid (@JoseKid27) March 25, 2024

¿Será ironía o una inocentada primaveral? Porque no hay posible heredera artística de la Jurado, era única e irrepetible y heredera universal de su patrimonio y legado, solo hay una, su hija Rocío Carrasco. — Marian Lozano (@marian65x) March 25, 2024

Este es el chiste del día, no? La heredera🤣🤣🤣🤣 de q o q? Si ni cantar sabe la grillo está? La heredera de la Jurado, y q lleva el arte en sus venas dice 🤣🤣🤣🤣 Esta lo q lleva en la venas es vino moscatel, herencia de su padre el caganes de chipiona 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/t4hmSA5LN1 — ✵Loli✵ 🩷 (@loliG_m) March 25, 2024

@sonsolesonega no insultes a la Jurado diciendo que la chayo es su heredera de voz, serás 🤡 — MARIA. M. R ✵ (@Mariadelao14588) March 25, 2024

La heredera de Rocío Jurado es Rocío Carrasco Mohedano, no otras personas. — Santanderina💜💙🦄 (@santanderina89) March 25, 2024