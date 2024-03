Elena Tablada osa señalar como nadie al jurado de ‘Bailando’ por lo visto con Bruno Vila

Rara es la semana que no ha habido polémica en ‘Bailando con las estrellas’. Y este sábado no iba a ser menos siendo la semifinal del talent de baile que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Pero lo que sucedió entre el jurado, y más concretamente Julia Gómez Cora y Bruno Vila, está dando mucho que hablar. La última en manifestarse ha sido Elena Tablada.

Y es que ya es habitual que Julia critique la forma de bailar de Bruno Vila. Sin embargo, este sábado la jueza argentina cruzó todos los límites al cuestionar que el componente de los Mozos de Arousa siga en el programa y no dudó en humillarle así como han denunciado sus compañeros Raúl Santamaría y Borjamina.

«Yo he visto como en este programa en otros países los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar«, le dijo Julia sin piedad a Bruno tras su segundo baile justo antes de votarle con un «1». La isa puntuación que le dio después Gorka Márquez.

Sin embargo, pese a que el jurado trató de dejar a Bruno casi sin opciones de pasar a la gran final, el público volvió a apoyarle convirtiéndole en finalista de ‘Bailando con las estrellas’ mientras que Jonan Wiergo tuvo que despedirse del programa. Una expulsión injusta para muchos, incluido para Elena Tablada, que no ha dudado en decir que el influencer era su favorito.

Elena Tablada denuncia la «humillación» del jurado a Bruno

Pero Elena Tablada también ha querido clamar alto y claro contra el jurado por como trató a Bruno Vila este sábado. «Estoy quemada. Si el público ha salvado a Bruno hay que aceptarlo, pero no se puede humillar a una persona así. ¿Qué quieren que haga Bruno decir ‘no me voy a ir porque el jurado se ha puesto bravo conmigo’? Pues no, está ahí y punto final. Hay que respetarlo, no se puede humillar a una persona públicamente de esa manera«, asevera la que fuera mujer de David Bisbal.

«Hay que tener filtro y un poquito de tacto que luego nos quejamos de que hay ciberbullying. Hay que cuidar a la gente. Y Bruno es buena gente, ¿por qué le van a humillar así? No estoy de acuerdo», sentenciaba en un vídeo a través de los storys de Instagram.

Después, en otro story, Elena Tablada fue contundente con su visión de lo sucedido en ‘Bailando con las estrellas’. «Nada, me voy a tirar al alcohol. Porque claramente intentar prosperar, después de una edad, en algo que no has trabajado nunca, no sirve y no se valora. Empezar una aventura desde cero no está reconocido, mis esperanzas en esta aventura es que se reconociera la evolución de un participante y claramente me pasó como me suele pasar… Poner expectativas en cualquier cosa es condenarme a que me decepcionen», añade. Y justo después la hispano-cubana dejaba claro que para ella los ganadores eran Jonan Wiergo y David Díaz.