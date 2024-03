Raúl Santamaría denuncia lo ocurrido entre Bruno y el jurado de ‘Bailando con las Estrellas’

Rara es la semana que Borjamina, el líder de los Mozos de Arousa no arremete contra el jurado de ‘Bailando con las estrellas’ por lo que hace con Bruno Vila. Este sábado ha sido el otro componente del trío de concursantes de ‘Reacción en cadena’, Raúl Santamaría el que ha clamado contra lo presenciado en la semifinal del talent de baile de Telecinco.

Y es que lo que ha sucedido tras el segundo baile de Bruno Vila y su bailarina ha generado mucha polémica. Todo a raíz del lapidario comentario de Julia Gómez Cora hacia el concursante. «Yo he visto como en este programa en otros países los finalistas y ganadores han hecho giras y han llenado estadios y mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para ir a verte bailar«, le espetaba la argentina.

Pero lo peor vino cuando a la hora de votar tanto Julia como Gorka le daban un «1» a Bruno Vila. Una puntuación bajísima que provocaba que las redes pidieran el despido de Julia y que Raúl Santamaría explotaba contra el jurado de ‘Bailando con las estrellas’.

«Es lamentable tener que hacer pasar por un momento así a cualquier persona por un momento de gloria. Gorka y Julia parece mentira que os consideréis “profesionales», se quejaba el componente de los Mozos de Arousa en su cuenta de «X».

Tras ello, Raúl no ha tenido reparos en pedir la salvación de su amigo y compañero. «Espero que Bruno se salve a pesar de que «casualmente» hoy el voto del jurado sea doble», exponía dejando entrever que habían cambiado la mecánica para favorecer la expulsión de Bruno.

#BailandoConLasEstrellas12 es lamentable tener que hacer pasar por un momento así a cualquier persona por un momento de gloria. Gorka y Julia parece mentira que os consideréis “profesionales”. — Raúl Santamaría (@SantamariaGRaul) March 30, 2024

#BailandoConLasEstrellas12 espero que Bruno se salve a pesar de que “casualmente” hoy el voto del jurado sea doble… — Raúl Santamaría (@SantamariaGRaul) March 30, 2024

«Dar 1 uno está claro que es ir a por una persona. Se hacen llamar “profesionales” y no valoran el trabajo y el esfuerzo que hay detrás», destacaba en otro tuit Raúl Santamaría. «Cosas así son las que hacen que mucha gente abandone lo que le gusta por criticas y comentarios como estos», sentenciaba.