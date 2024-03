Borjamina, sin temor a represalias, denuncia lo que está pasando con Bruno en ‘Bailando’

Borjamina, líder de Mozos de Arousa, ha sacado las uñas por Bruno Vila ante el trato tan lamentable que está recibiendo en ‘Bailando con las Estrellas’ desde diferentes vertientes. Es cierto que su permanencia en el concurso es cuestionable al estar muy descolgado del resto de participantes, pero, si es salvado por el público, hay que respetarlo.

Sin embargo, la mayoría se está rebelando con que los espectadores le voten masivamente y acabe librándose de la ceremonia de expulsión pese a que en cada gala es el menos valorado por el jurado y ocupa el último lugar en la tabla de clasificación.

Precisamente el jurado se encuentra en pie de guerra con esa tendencia, en especial los miembros profesionales: Gorka Márquez, Blanca Li y Julia Gómez Cora. Lamentan que no se esté valorando con criterio y que la gente que ve ‘Bailando con las estrellas’ se esté dejando guiar meramente por la simpatía o por llevar la contraria a los jueces del programa. También el presentador, Jesús Vázquez, ha puesto en solfa el sentido del voto de forma velada.

Y, por si no fuera suficiente, Bruno Vila tampoco escapa de los desdeñables comentarios de algunos compañeros de competición, que fuera de plató no dejan de rajar de él, de criticar sus salvaciones y su escaso nivel y de señalar, incluso, que tiene una doble cara delante y detrás de la cámara para seducir a la audiencia y metérsela en el bolsillo.

Así las cosas, aunque esté claro que la continuidad de Bruno Vila en ‘Bailando con las Estrellas‘ es injusta a estas alturas, lo cierto es que el joven gallego está empezando a vivir una situación muy humillante desde varios flancos: jurado, compañeros y hasta el propio presentador. ¿Acaso tiene la culpa de que el público se vuelque con él? Borjamina, su amigo y compañero de ‘Reacción en cadena’, ha dicho basta en su cuenta de Instagram.

El mozo de Arousa habla abiertamente de un «trato injusto». «No es el que mejor baila, pero eso no quita el esfuerzo y que el sábado pasado hizo uno de su mejores bailes. Lo salvó muy bien y quedó un baile muy guay, pero durante todo el programa tanto Jesús Vázquez como el jurado estuvieron diciendo a la gente de casa que había que valorar el baile. Es un concurso de baile, sí, lo sabemos todos. Pero si es un concurso de baile, ¿por qué vota la gente? La gente desde sus casas no se va a guiar solo por el baile, porque quién sabe de baile en su casa. Habrá gente que sí, pero la amplia mayoría no. Entonces la gente se guiará por sentimentos, por evolución, por ver a un concursante avanzar… Bruno no partía en igualdad de condiciones», declara.

«Estuvieron toda la noche intentando sacarle información de sus relaciones o de sus desamores cuando dejó claro en más de una ocasión que no se sentía cómodo hablando de eso. Incluso Gorka, el que se pasó la noche diciendo que hay que valorar el baile, dijo que si lo contaba te daba un diez… Pues menos mal que había que valorar solo el baile», ha cuestionado Borjamina.

«Parece que Bruno molesta, pero si la gente le vota para que siga qué culpa tiene él», clama, lamentando que le echen la culpa de que se vayan otros concursantes mejores que Bruno cuando no depende de él. A su juicio, pretenden «que se desmoralice y abandone». De hecho, Julia Gómez Cora, muy dura, llegó a pedir su retirada este sábado.

Y es que la gala 11 avivó la polémica mucho más cuando Bruno y su pareja de baile fueron los salvados otra vez a pesar de obtener una ínfima puntuación (27). Lo peor de todo es que esa salvación se produjo en detrimento de Athenea y Sergi, que recibieron un jarro de agua fría al descubrir que eran los nominados pese a haber registrado la máxima calificación del jurado. Este vuelco provocado por el público con sus votos en la App de Mitele causó mucho revuelo y hasta Sergi sufrió un desmayo, del que parecía responsabilizarse también a Bruno a tenor de los comentarios de Blanca Li, la presidenta del jurado de ‘Bailando con las Estrellas’.

Ante ello, Borjamina tampoco se pudo quedar callado: «¿Ahora Bruno también es culpable del desmayo de Sergi? Anda ya… Qué desafortunado todo», denunció durante la emisión en X. El gallego no está dispuesto a guardarse nada «porque sé por lo que está pasando desde hace semanas». «Aunque me perjudique, tiene mi apoyo a muerte», advierte sin miedo a represalias. Y es que, en su opinión, «no han parado hasta conseguir que no disfrute el seguir en el programa» y no va a tolerar que sea «el machacado semana tras semana».

¿Ahora Bruno también es culpable del desmayo de Sergi? Anda a…



Qué desafortunado todo. #BailandoConLasEstrellas11 — Borjamina (@Borjamina) March 24, 2024

Porque sé por lo que está pasando desde hace semanas. Aunque me perjudique, tiene mi apoyo a muerte. — Borjamina (@Borjamina) March 23, 2024

¿Y él tiene la culpa? No han parado hasta conseguir que no disfrute el seguir en el programa. — Borjamina (@Borjamina) March 24, 2024