El garrafal desliz que Rodrigo Vázquez comete en ‘El Cazador’ de TVE sin percatarse

Rodrigo Vázquez protagonizó un sonado descuido durante la emisión de este martes de ‘El Cazador’. El presentador del concurso de TVE fue víctima de un descuido mientras leía una de las preguntas y acabó desvelando la respuesta correcta. Fue la propia concursante la que advirtió al comunicador sobre el garrafal error que acababa de cometer.

El programa 906 de ‘El Cazador’ estuvo marcado por el simpático error de Vázquez en una de las rondas de preguntas. Mientras el presentador se disponía a leer la pregunta a la concursante, en pantalla podía leerse: «Completa este tema de Alejandro Sanz: ‘Amia mía, princesa de un cuento…, amiga mía, yo solo pretendo que cuentes conmigo».

Rodrigo Vázquez mete la pata en ‘El Cazador’

Y aunque Rodrigo Vázquez dejó un espacio cuando llegó a leer los puntos suspensivos, el presentador completó con total naturalidad la letra de la canción, como si lo estuviese leyendo. Entonces, el gallego destripó la respuesta correcta: «cuento infinito».

Rodrigo Vázquez en ‘El Cazador’

Entonces, antes de que las respuestas pudiesen aparecer en pantalla, la concursante respondió corriendo: «infinito» e incluso se animó a cantar el trozo de la letra. Acto seguido, ella y la cazadora, Lilit, comenzaron a reirse. «Ya la está cantando ella. Yo que estaba entre cantar y no cantar…», señaló el presentador, aún ajeno a lo que había ocurrido.

Aún con la respuesta correcta ya anunciada, Rodrigo Vázquez continuó como si nada y reveló las tres opciones a la cazadora y la concursante: A) Infinito. B) Bonito. C) Maldito. Y es que, el conductor de ‘El Cazador’ no se había dado aún cuenta de su error garrafal. «Luego me explicáis lo que ha pasado», apuntó Vázquez, muy confuso.

Tanto Lilit como la concursante pulsaron la respuesta correcta, y entonces el presentador pidió explicaciones ante las risas en plató. «Explícame la gracia, ¿que ha pasado?», preguntó el comunicador. Entonces, la participante se lo dejó bien claro. «¡Que ya me la has dicho, la respuesta!», una confesión que la cazadora llegó a subrayar. «La has dicho tú», recalcó Lilit para sorpresa del gallego.