La cortante respuesta de Mónica Cruz a Sonsoles sobre su relación con Alejandro Sanz

Parece que la nueva pareja del momento aún no es oficial. Hace unas semanas saltó la alerta de romance entre Mónica Cruz y Alejandro Sanz, pero hasta ahora, a parte de los rumores, no hay ninguna confirmación oficial. Y seguirá siendo así si depende de la hermana de Penelope Cruz, que continúa esquivando las preguntas sobre el cantante. En su última visita a ‘Y ahora Sonsoles’, la actriz ha hablado sobre su experiencia en ‘El Desafío’ pero ha evitado a toda costa pronunciarse sobre su supuesto romance.

Desde que la actriz acudió al cumpleaños del cantante el pasado diciembre, los rumores de una relación entre ambos no han parado de sonar. Ya resonaban algunas teorías que los situaban juntos, pero la presencia de la nueva concursante de ‘El Desafío’ en el evento del artista confirmó las sospechas. Ahora, la bailarina evita a toda costa alimentar los rumores y evita las preguntas sobre su supuesta relación.

Mónica Cruz evita hablar de Alejandro Sanz

Mónica Cruz acudió a ‘Y ahora Sonsoles’ este jueves para hablar de su nueva aventura en el concurso de pruebas extremas de Antena 3. Y si algo tenía claro de su visita, es que no pensaba dejar que su vida privada se colase en las preguntas de Ónega. Pero la presentadora fue con cuidado antes de preguntarle por su vida amorosa.

»Dime una cosa, ¿los periodistas nos inventamos todo?», preguntó Ónega a su invitada.»No, hay de todo», respondió Mónica, que se preparaba ya para lo que Ónega estaba a punto de insinuar. Cuando la presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ se interesó por si tenía el corazón ocupado, la bailarina aseguró que «está enamorada de la vida».

Sobre la exposición de su vida privada, Mónica Cruz aseguró que siempre ha sido muy reservada con sus relaciones y todo lo que tiene que ver con el amor, pero no es fácil. «Es complicado. Cuando estás así expuesto, a mí me encanta mi profesión, pero prefiero pasar desapercibida», explicó Cruz. «Eso sí que es un desafío», bromeó la invitada sobre las preguntas de su hipotética relación.

Mónica Cruz y Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’

«Nunca hablo de mi vida privada y quiero seguir así. Se hablan tantas cosas… Menos mal que no digo nada; había que preguntar esto a toda la gente que está hablando», confesó la actriz a Sonsoles. Y aunque la presentadora no se rindió, la hermana de Penelope Cruz se mantuvo ambigua en sus respuestas y no regaló ningún titular a la periodista de Antena 3.

A pesar de que la protagonista de ‘Un paso adelante’ no quiere pronunciarse sobre su relación, se trata de un secreto a voces. Mónica Cruz y Alejandro Sanz han sido ya vistos en numerosas ocasiones juntos, por no mencionar que ella acude a todos sus conciertos. También estuvieron juntos en una de las noches más importantes para el artista del año pasado, la gala de los Latin Grammy.