El cambio de emisión de ‘Hermanos’ en Antena 3 como triquiñuela para engordar su audiencia

El nuevo capítulo de ‘Hermanos‘ en Antena 3 arrebató el liderazgo a ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ y anotó la mejor cuota de pantalla del presente curso. Pero lo cierto es que estos datos tienen ‘trampa’ y son el resultado de un inesperado movimiento de programación.

La cadena decidió ampliar la emisión de la serie turca una hora más de lo normal. En lugar de finalizar sobre las 00:50 como siempre, este lunes acabó a las 01:50 horas. Se ofreció al completo el capítulo 96. Una estrategia que Atresmedia ya repitió el pasado martes y que volvió a aplicar este 19 de marzo para inflar el índice de share y disputar el triunfo al concurso de supervivencia de Telecinco en ese parámetro.

Además, teniendo en cuenta que, este lunes, ‘Hermanos’ afrontaba la trágica muerte de Doruk, uno de los protagonistas, había más confianza por parte de Antena 3 en que este condicionante contribuyera a mantener a los espectadores hasta horas intempestivas y que eso se viera reflejado en una abultada cuota de pantalla como así ha sucedido.

La ficción otomana firmó un 15,7% frente al 15,5% de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie‘. Se impuso en estricta coincidencia por la mínima, pero con esa estratégica ampliación anotó también uno de los episodios menos vistos de la temporada con poco más de un millón de seguidores de media.

Como decimos, el capítulo de este lunes, 19 de marzo, fue muy trágico. Ömer llamó a su hermana para revelarle que Melisa fue quien chocó con Kadir. Cuando Doruk se enteró, se quedó en shock. No podía creer que sus padres le ocultaran algo así. Llamó a su padre Akif roto de dolor y perdió los nervios al volante hasta el punto de tener un accidente en el que terminó perdiendo su vida.

Asiye quedó devastada por la muerte de Doruk y, cuando se presentó en el cementerio, se encontró a Akif apuntándose con una pistola para suicidarse al sentirse culpable de la muerte de su hijo, pero cuando disparó el arma, un chico le empujó y la bala impactó finalmente contra su brazo. Le salvó la vida por milésimas de segundo.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 19 de marzo

Asiye no es capaz de olvidar a Doruk. Se acuerda de él constantemente y llora su pérdida junto a Nebahat. Las dos le echan de menos y están muy afectadas tras su fallecimiento.

Ömer no puede ni ver a Süsen. No puede aceptar que le traicionara con algo tan grave como la muerte de su hermano. Asegura que ya no la quiere y que no quiere saber nada de ella.

Akif quiere introducir en su vida al chico que le salvó la vida. Le recuerda a su hijo Doruk y quiere que se quede en su casa y buscarle un trabajo para reemplazar el duro vacío que ahora le embarga.

Un compañero del trabajo de Ömer discute con él e intenta apuñalarle, pero Orhan se interpone en ese forcejeo y termina llevándose la cuchillada él. Por su parte, Aybike descubre que Ayla mató a la madre de Elif.