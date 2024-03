El afilado dardazo de Gloria Camila contra Kiko Jiménez tras volver a ‘Supervivientes’

Corría el año 2017 cuando Kiko Jiménez y su por entonces novia, Gloria Camila, participaban juntos en ‘Supervivientes’. En esa misma edición también concursó Laura Matamoros, quien llegó a la final. Ahora, siete años después, ambos han regresado a los Cayos Cochinos para volver a vivir esta experiencia que tanto les marcó, aunque en el caso de Kiko lo hará en solitario, a diferencia de la primera vez.

El paso de Gloria Camila y Kiko Jiménez por ‘Supervivientes’ nos dejó auténticos momentazos, como una pedida de mano en directo. Aunque la boda nunca llegó a celebrarse, pues la pareja rompía en el 2019 y, poco después, él iniciaba una relación con Sofía Suescun. A partir de ese momento, comenzaba una guerra mediática entre la hija de Ortega Cano y su expareja en la que se lanzaron los trastos a la cabeza en numerosos platós de televisión.

Por el momento, el que fuera colaborador de ‘Sálvame’ no ha pronunciado el nombre de su ex en los días que lleva en Honduras. La que sí ha hablado ha sido ella, y lo ha hecho para dedicarle un demoledor dardo al ser preguntada por su opinión sobre el regreso de Kiko a ‘Supervivientes’ siete años después de participar juntos.

El ‘zasca’ de Gloria Camila a Kiko Jiménez

«Es tema tabú, no, no, es Grinch», ha comentado Gloria Camila, entre risas, en declaraciones a Europa Press. No obstante, reconoce que espera que su ex «disfrute y que este año lo haga mejor en esta experiencia y en esta aventura y que no meta la pata tanto como en aquella ocasión, aquel año». Un dardo en toda regla al que fuera su pareja.

Además, la hermana de Rocío Carrasco cree que «hay que perdonar los pecados de todo el mundo. Más de uno tenía que venir a la iglesia a pedir perdón por sus pecados. No lo he pasado bien, pero estoy muy bien». Y ha dejado claro que su actual novio, David García, por suerte no tiene nada que ver con Kiko Jiménez: «Por favor, es que las comparaciones son odiosas», ha bromeado.

Eso sí, una cosa es desearle suerte y otra muy distinta es querer que gane. Gloria Camila ha reconocido que su concursante favorita es «Arancha del Sol», ya que, «me parece una mujer maravillosa».