Avance y horario nuevo capítulo ‘Secretos de familia’ con un asesinato el domingo 3 de marzo

Tras ver alterado su horario de emisión el pasado domingo por el estreno de ‘Sueños de libertad’, ‘Secretos de familia’ recupera su horario habitual este domingo y ofrecerá un nuevo capítulo a partir de las 22:00 horas.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, Kadir le proponía un nuevo negocio a Yekta pero se lo rechazaba. Sin embargo, Kadir no se daba por vencido y buscaba hacer el máximo daño posible a Yekta después de rechazarle.

Por otro lado, Ilgaz y Ceylin intentaban ganarse la confianza de Mercan, que sigue pensando que su madre es Filiz y no estaba muy por la labor de aceptar a sus verdaderos padres.

Mientras tanto, la hermana de Dilek estaba a punto de ingresar en prisión por el secuestro de Mercan. Pero con la ayuda de Nil, su abogada, intentó alegar que tiene una enfermedad mental para no tener ninguna responsabilidad penal y que no tenga que pasar el resto de su vida en la cárcel.

Finalmente, Ceylin y Feliz volvían a tener un fuerte desencuentro en el juzgado y en plena discusión se escucha un disparo. Así, la vida de Ceylin parecía estar en peligro pero la fiscal está bien y no dudará en utilizar este disparo en contra de la secuestradora de su hija.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 3 de marzo a partir de las 22:00 horas:

Avance del capítulo 72 de ‘Secretos de familia’:

Los fiscales vuelven a sonreír después de un largo y duro camino desde que Mercan desapareció sin dejar rastro. Tras encontrarla, la pequeña tuvo que hacerse a la idea de que ellos eran sus padres y tratar de olvidar a Filiz, a quien ella siempre vio como una madre tras su secuestro.

Ahora tras mucho soñarlo, por fin la pequeña Mercan vuelve a casa. Pero es entonces cuando las dudas entre Ilgaz y Ceylin resurgen. Y es que los dos tendrán que verse las caras en el juzgado para decidir qué pasará con la custodia de su hija.

Sin embargo, un giro de los acontecimientos hará que los dos fiscales se replanteen su vida y si deben seguir separados o si en cambio ahora que Mercan ha vuelto deben superar sus rencillas y volver a apostar por su relación. Y eso es lo que decidirán al no dudar en volver a casarse.

Y tras la boda, los fiscales reciben la noticia de que Mercan puede volver a casa. La familia de la pequeña va a conocerla poco a poco con mucha ilusión después de toda la tragedia que supuso el secuestro.

Por otra parte, tras el altercado que vivieron Filiz y Ceylin que estuvo a punto de acabar con la muerte de la fiscal, Ceylin quiere que se tenga en cuenta que eso es un atenuante más para que Filiz no vuelva a ver la luz del sol y siga en prisión pese a los tejemanejes de su abogada Nil, que sigue dispuesta en hacer pasar a su cliente por una persona que está loca para que su pena sea menor.

Además, Ceylin confiesa a Ilgaz que tendió una trampa a Filiz para meterla en la cárcel y proteger así a Mercan, pero asegura que ha dejado su puesto como fiscal para ser justa.

Por otro lado, Osman, Can y Çinar intentarán librarse de Kadir gracias a la ayuda de Yekta, pero les saldrá muy caro, sobre todo a Can. Y es que Can se gasta el dinero de Kadir y éste le mata delante de Yekta, Osman y Çinar.