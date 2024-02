Avance de ‘Secretos de familia’, que sufre un cambio de horario este domingo 25 de febrero

Este domingo, ‘Secretos de familia’ no faltará a su cita con los espectadores. No obstante, la serie turca si que verá afectada su emisión y arrancará una hora después de lo habitual debido al estreno de ‘Sueños de libertad’, su nueva serie diaria.

Así, ‘Secretos de familia’ ofrecerá este domingo su capítulo 71 a partir de las 23:00 horas. Un episodio que se enfrentará a la noche especial de ‘La promesa’ que ha preparado La 1 para contraatacar al lanzamiento de la nueva serie diaria de Antena 3.

En el último capítulo de ‘Secretos de familia’, Ceylin se vino completamente abajo al darse cuenta de que su hija no la recordaba y seguía defendiendo que Filiz era su madre. Ilgaz trató de consolarla y le dejó claro que, aunque les costase trabajo y tardasen tiempo, acabarían recuperando el cariño de su hija.

Ceylin protagonizó un tenso enfrentamiento con Filiz. A pesar de que le habían aconsejado no hablar con ella, la joven Erguvan no pudo evitar echarle en cara que le hubiese lavado el cerebro a Mercan, que la hubiese convertido en una niña desconfiada y asustadiza y, para colmo, que no se hubiese preocupado por su salud.

Por su parte, Filiz se mostró prepotente y agresiva en todo momento y le dejó claro que no conseguiría que Mercan la viese con los mismos ojos que a ella. Y es que la pequeña siente devoción por su secuestradora pues piensa que ella es su madre. Por suerte, Ilgaz apareció para separarlas.

Por otro lado, Nil continuó empeñada en ayudar a Filiz. En esta ocasión, para poder evitar la cárcel, a la abogada se le ocurrió fingir que la hermana de Dilek sufre una enfermedad mental.

Kadir volvió a presentarse en el despacho de Yekta para pedirle un favor que se encontraba muy por encima de sus posibilidades. A pesar de la insistencia del mafioso y del miedo que desprendía con su mirada, el abogado se mantuvo firme y le dejó claro que no quería volver a inmiscuirse en sus negocios.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Secretos de familia’? En El Televisero te contamos la sinopsis del nuevo capítulo que emitirá Antena 3 este domingo 24 de febrero a partir de las 23:00 horas:

Avance del capítulo 71 de ‘Secretos de familia’: nuevo enfrentamiento entre Ceylin y Filiz que acaba en disparo

Kadir le propuso un nuevo negocio a Yekta, pero ya era demasiado tarde. El falso abogado le dejó claro que no quería hacer ningún trato más con él y que su relación laboral había terminado. Sin embargo, Kadir no está dispuesto a dejar las cosas así.

En el próximo capítulo, Kadir, el verdugo dará un paso más y se presentará en la librería donde Laçin está firmando libros. Y es que lo único que busca ahora es hacer daño a Yekta.

Kadir le hará creer a Laçin que quiere que le firme su libro porque le ha encantado mientras Yekta, asustado, lo ve todo. ¿Será esto la primera amenaza de lo que está a punto de hacer? Además, parece que Osman y Can tampoco se van a librar de la maldad del mafioso.

Por otro lado, Ilgaz y Ceylin intentarán ganarse la confianza de Mercan. La pequeña no les reconoce y sigue pensando que Filiz es su verdadera madre. Mientras tanto, la hermana de Dilek está a punto de ingresar en prisión por el secuestro de Mercan.

Pero con la ayuda de Nil, su abogada, intentará alegar que tiene una enfermedad mental para no tener ninguna responsabilidad penal y que no tenga que pasar el resto de su vida en la cárcel por haber secuestrado a la hija de los fiscales.

Ceylin volverá a enfrentarse a ella y Filiz le dirá que muy pronto la pequeña Mercan volverá junto a ella. ¿Estará pensando volver a secuestrarla? Ceylin no se lo va a poner nada fácil y le dirá que solo conseguirá llevarse a su hija por encima de su cadáver.

Tras una fuerte discusión entre ambas, se escuchará un disparo. Ilgaz que lo ha escuchado todo irá corriendo para descubrir qué es lo que ha pasado. ¿Quién habrá disparado? ¿Habrá alguien herido?