Avance semanal de ‘Sueños de libertad’: Begoña quita la careta a Jesús y le expulsa

‘Sueños de libertad‘, el nuevo serial diario de Antena 3 sigue consolidándose como la serie líder de las sobremesas. Tras hacer un parón en su emisión el pasado viernes por ser Viernes Santo, la ficción retomará su ritmo de emisión habitual desde el lunes 1 de abril a las 15:50 horas.

En el último capítulo de ‘Sueños de libertad’, tras pillarles en el despacho, Jesús intentaba convencer a Begoña de que no hay nada entre él y Elena y le echaba las culpas a ella asegurando que ella no está bien de la cabeza. Finalmente, optaba por contarle que tuvieron algo en el pasado y que ella no le había olvidado.

Después, Jesús no dudaba en pedirle a Elena que confirmara su versión ante Begoña pero ella se negaba a humillarse. Pero Jesús la convencía chantajeándola con que si no lo hacía no podrían tener un futuro juntos. Así, Elena iba a visitar a Begoña al decirle que no había nada entre Jesús y ella pero parece que Begoña no termina de creérselo.

Por su parte, Luis empezaba a dudar de que Luz no le oculte algo de su pasado después de negarse a dar una entrevista a la reportera. Paralelamente, Digna se acercaba a ver a Luz para aconsejarla que lo peor que se puede hacer en la vida es guardar secretos y no contar lo que de verdad le pasa y trataba así de que la doctora se abra con su hijo.

Cuando Fina se disponía a irse al concierto con Marta recibía la visita de alguien muy importante. Y es que su ex pareja volvía de Francia y le proponía irse de cena juntas. Claudia no se presentaba a trabajar en la tienda y cuando Fina y Carmen se dirigían a la habitación para tratar de convencerla se encontraban con que la dependienta se había tomado pastillas y no reacciona. Además Carmen encontraba una carta de despedida de Claudia y no puede parar de sentirse culpable.

Damián teme que Andrés deje a María y decidía actuar al ver que su hijo puede tomar una decisión equivocada. Y para ello, el patriarca decidía pedir un favor a alguien que podría cambiarlo todo.

¿Pero qué va a pasar esta semana en ‘Sueños de libertad’? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Alain Hernández y Daniel Tatay en Antena 3 esta semana del lunes 1 al viernes 5 de abril:

Capítulo 26 de ‘Sueños de libertad’ – Lunes 21 de abril

Jesús cree que ha conseguido apaciguar las dudas de Begoña con respecto a su relación con Elena y trata de seguir acercándose a su mujer proponiéndole ir a comer juntos a Toledo. Pero ella le rechaza la propuesta asegurando que tiene que trabajar con Luz en el dispensario.

Y es que Begoña sigue dudando de lo que hay entre Jesús y Elena y de que no fuera él quien la enviara a ella para tratar de convencerla. Lo que no esperaba Jesús es que Begoña le pidiera a su marido que buscara otro puesto para Elena en la fábrica.

Y a Jesús se le ocurre proponerle a su hermana Marta que ponga a Elena como jefa de ventas de la tienda pero a ella no le hace ninguna gracia porque no le cae bien la secretaria de su hermano y tiene claro que todo es porque Jesús ha vuelto a liarse con ella y se la quiere quitar de encima.

Después de su hospitalización tras haber intentado quitarse la vida, Fina y Carmen deciden cubrir a Claudia ante Marta y mantener en silencio lo que ha hecho su compañera. Y mientras Carmen sigue sintiéndose culpable por todo lo que ha ocurrido tras enfrentarse a ella y desprestigiarla en público.

Por su parte, Fina le pide disculpas a Marta por haberla dejado sola y no haber acudido a la invitación del concierto. Pero su jefa no se cree sus excusas y no duda en preguntarle por su amiga, la francesa. Precisamente, Esther sorprendía a su ex pareja al proponerle que se vaya con ella a Francia para trabajar en la perfumería de la que ella es encargada y le confiesa que quiere volver con ella. Pero Fina no tiene muy claro lo que quiere.

Después de recibir la visita de Digna, Luz le reprocha a Luis que metiera a su madre por medio y le pide que se olvide de todo lo que pasó entre ellos y le hace ver que quiere estar sola. El perfumista se da cuenta de que tiene que pasar página y olvidarse de la doctora si no quiere pasarlo mal cada vez que la ve.

Por otro lado, Andrés comunica su decisión de cambiar de puesto en la empresa y marcharse a logística y transporte para así no tener que estar continuamente discutiendo con su hermano Jesús en las cuestiones de dirección. Y para ello propone también contar con la ayuda de Joaquín pero a Jesús no le hace gracia porque su primo es su hombre de confianza.

Por su parte, la apertura del testamento de Duque hace que Andrés y María se unan después de que Andrés también reciba parte de su legado como la cabaña que tenía en la montaña. Un momento que provoca que los prometidos vuelvan a vivir un acercamiento. Asimismo, el notario le entregaba una carta de Duque Andrés en privado como el deseaba. Una carta en la que Duque le pide que cupla la misión más importante de su vida: velar por el estado de su hija María.

Marta está muy enfadada por la actitud de Claudia y después de ver como se enfrentaba a ella, Fina trataba de pedirle compasión pero Marta no duda en decir que quiere despedirla. Es entonces cuando Fina no puede más y le cuenta a Marta que Claudia intentó quitarse la vida. Es entonces cuando Marta entiende el motivo por el que Fina no pudo acudir a su cita y la abraza con fuerza.

Capítulo 27 de ‘Sueños de libertad’ – Martes 2 de abril

Andrés sigue dudando de si debe casarse con María pues él no puede parar de pensar en Begoña. Pero su padre sigue pidiéndole que se olvide de su cuñada y siga adelante con su relación con María. Para ello, Damián no duda en contarle a su hijo que a él le pasó lo mismo al principio con su madre.

Claudia no duda en pedirle un traslado a Marta después de haber intentado quitarse la vida. Y es que la dependienta no soporta encontrarse con Tasio y más después de saber que había querido volver con Carmen. Y es para Claudia Tasio ha jugado con ella y no quiere volver a verle. Tras ello, Marta decide tomar cartas en el asunto y opta por cambiar el turno de Tasio para así evitar que Claudia se tenga que ir de la tienda. Algo que él no se toma bien y no entiende a que es debido.

Fina está hecha en un mar de dudas tras recibir una propuesta de Esther para irse con ella a París y reiniciar su relación. Paralelamente, Esther no duda en acercarse a Marta para proponerle que puedan vender algunos de sus perfumes en los almacenes en los que ella trabaja.

María vuelve a pedirle a Begoña que le ayude con los preparativos de su boda y tras haberlo dudado en un principio, Begoña termina ayudándola para que no haya ningún tipo de problemas entre ellas y que nadie sospeche de lo que ha sucedido entre ella y Andrés. Poco después, es Andrés quien le dice a su mujer si le puede ayudar con algo de la boda.

Mateo ve a Claudia llorando y se acerca a ella para tratar de animarla y ella se abre en canal con él aprovechando que está estudiando en el seminario y le cuenta su intento de suicidio. Y por la noche, Mateo no dudaba en encararse con Tasio en la habitación después de que él se ría de verle rezando y le suelta que Claudia ha intentado quitarse la vida por su culpa.

Luis le pide a su prima Marta que le ayude a descubrir algo del pasado de Luz. Y para ello aprovecha para pedirle que le de el contacto de Blanca, la amiga de la doctora que llegó a la fábrica y desapareció tras descubrirse que había estado en la cárcel. Y es que Luis cree que ella tiene la clave de por qué Luz no quiere estar con él. Tras no conseguir hablar con Blanca, Luis recurre a Andrés para que le aconseje.

Elena no entra con buen pie en su nuevo puesto como encargada de la organización del almacén y tiene un desencuentro con Carmen al tratar de imponer una nueva organización. Las artes de Elena para mandar parece que le van a traer algún que otro problema con sus nuevas compañeras.

Damián aprovecha una conversación con Digna para saber que piensa de la relación de Andrés y María justo cuando el notario llega a la casa de los De La Reina y se descubre que falseó el testamento de Duque para conseguir que su hijo y María se casen.

Capítulo 28 de ‘Sueños de libertad’ – Miércoles 3 de abril

Begoña tiene un sueño en el que se enrolla con Andrés. Al despertarse, vuelve a replantearse su relación con Jesús y lo que siente de verdad por su cuñado. Jesús no duda en aprovechar para acostarse con su mujer mientras ella no para de pensar en el sueño que había tenido con Andrés.

Después de que Esther se acercara a Marta para pedirle que le ayude a que la dependienta le diga que sí a irse con ella a París a trabajar en sus almacenes, Marta trata de aconsejar a Fina para que acepte la propuesta. Pero Fina no duda en confesarle a su jefa que además de su padre hay cosas que le atrapan en Toledo. Justo después Marta llora al saber que puede perder la oportunidad de ser feliz con Fina.

Tras enterarse por Mateo de que Claudia había intentado quitarse la vida, Tasio no duda en pedirle disculpas a Claudia pero ella le vuelve a rechazar. Y justo cuando él trataba de acercarse a ella, Mateo entraba en acción para pedirle que la dejara tranquila.

Andrés le dice a Begoña que sus planes pasan por irse de la casa familiar en cuanto se case con María para no incomodarla más pero ella le dice que espera que puedan seguir siendo amigos y que le debe mucho y quiere devolverle el dinero que le dejó para cambiar a su tía de sanatorio pues no quiere tener que devolverle nada.

Pascual, otro trabajador de la fábrica trata de sobrepasarse con Claudia delante de todos en la cantina cuando Carmen estaba a su lado. Al verlo, Tasio intercede por ella y se enfrenta a todos para pedir que como sigan acosando a Claudia tendrán que vérselas con él.

Fina se reúne con su padre Isidro y le cuenta que le ha hecho una propuesta para irse a París con ella. Una noticia que parece que a Isidro no le hace demasiada gracia pero le anima a irse. Y Fina parece tener claro que se va con Esther después de hablar tanto con su padre como con Marta.

Jesús no duda en presionar a Joaquín para que no caiga en las redes de su hermano Andrés y que tenga mucho cuidado con él. Además le pide que mantenga en secreto todo lo que sabe y sobre todo el acuerdo al que han llegado con los de la lavanda de Olite.

Elena le pide a Jesús que le devuelva a su puesto y que deje de humillarla y él le promete que le compensará pero no puede hacer nada con respecto a su cambio de trabajo. Tras ello, Jesús y Begoña pasan la tarde juntos junto a la hija de Jesús.

Andrés tiene la información que le pidió Luis sobre Luz y no ha conseguido encontrar nada de que la doctora haya trabajado en ninguna prisión y que su amiga Blanca había vuelto a ser detenida. Todo lo que descubre Luis hace que su interés por descubrir el pasado de Luz aumente.

Damián, que todavía alberga sentimientos hacia Digna, la confronta cuando ve un extraño gesto entre ella e Isidro cuando el chófer le cuenta a Digna que su hija Fina se marcha a París. Y es que parece que los celos le pueden al patriarca de los De La Reina.

Elena acude a consulta para que Begoña le tome la tensión y le reconoce que anda alterada desde que ha sido desplazada de su puesto de trabajo. La secretaria de Jesús no duda en enfrentarse a ella al pedirle que le diga a Jesús que le levante el castigo.

Capítulo 29 – Jueves 4 de abril

Después de que Elena le confesara a Begoña que si ella no llega a aparecer en el despacho ella y Jesús hubieran hecho el amor pues siguen liados hace que Begoña vuelva a cambiar su actitud con su marido y se encara con él. Pero Jesús vuelve a insistir en que él no tiene nada con Elena.

Tasio sigue dispuesto a pedir disculpas por todo lo que sucedió en la cantina y tras hacerlo con Damián y con Jesús también lo hace con Marta. Tras descubrir que su padre no le había despedido Marta no duda en pedirle explicaciones a Damián sobre por qué no ha despedido a Tasio como le pidió.

Luis visita a Luz y le cuenta que su amiga Blanca ha vuelto a ser detenida y que necesita respuestas sobre ella porque no entiende por qué le oculta cosas. La doctora le cuenta que conoció a Blanca en la cárcel de Medina del Campo pero que eso no constaba y que había llegado a plantearse si ella había sido presa. Pero lejos de acercarse a Luz, Luis consigue separarla aún más de él.

Ahora que Fina está dispuesta a marcharse a París, Digna decide visitarla para contarle la enfermedad que padece su padre. Y Fina se rompe con ella al enterarse de que su padre podría morirse.

Jesús decide actuar y recriminarle a Elena lo que hizo al contarle a Begoña que estaban juntos. Lejos de quedarse ahí, no duda en decirle que nunca la ha querido y que solo era un divertimento y le dice que está despedida. Pero Elena le amenaza con contar todos los negocios que está haciendo a espaldas de su padre y de sus hermanos. A cambio de su silencio le dice que le devuelva su puesto de trabajo y Jesús se pone violento con ella y le dice que o se marcha o se enfrentará a él.

Luz le deja claro a Luis que ella se dio cuenta de que no quería tener nada con él y que por favor lo acepte y le deje tranquila para evitar que siga investigando sobre su pasado.

Después de enterarse de la enfermedad de su padre, Fina le cuenta a Esther que ha cambiado de opinión y no se puede ir con ella a París. Además, Esther le aconseja que Marta jamás va a dar el paso de ser feliz con ella. Pero Fina no puede ocultar más lo que siente por ella y decide dar un paso adelante con respecto a su amor por ella.

Capítulo 30 – Viernes 5 de abril

Jesús sigue dispuesto a todo para hacer que Begoña recapacite y se olvide de todo lo que pasó con Elena. Pero ella tiene clara su postura y no da su brazo a torcer y le pide que se vaya de su habitación y no duerman juntos aunque de cara a los demás hagan que todo sigue igual entre ellos.

Tasio sigue intentando hacer propósito de enmienda y demostrar que ha cambiado y quiere ser mejor persona. Pero Claudia no está dispuesta a perdonarle y olvidarle todo lo que le hizo.

Tras tener un enfrentamiento con su hija, Isidro trata de acercarse a ella y le pide que siga con sus planes y con su vida. Y Luz también le aconseja que deje a su padre afrontar la enfermedad como el quiere y que disfrute de él el tiempo que le quede.

La nueva fragancia de Luis es líder en el mercado, cosa que hace reflexionar al perfumero sobre su verdadera valía en la empresa. Paralelamente, Andrés le dice que quiere que le acompañe en el día más importante de su vida.

Por su parte, tras tener una conversación con Claudia, Mateo no duda en confrontar a Don Agustín por su actitud con ella después de hacerla sentir culpable por todo lo que le ha pasado.

Después del gran acercamiento que tuvieron Fina y Marta, ésta última se muestra esquiva con su empleada.