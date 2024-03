Avance ‘Pecado original’, capítulo miércoles: Hasan se toma la revancha con Ender y Sahika

‘Pecado original‘, la serie turca que se emite cada tarde en Antena 3 estrena el miércoles, 20 de marzo su siguiente nuevo capítulo y en su horario habitual, a partir de las 16:45 horas. La ficción otomana va a poner en jaque el matrimonio de Çagatay y Yildiz, y nos dejará en shock con un asesinato a manos de Hasan Ali.

En el último capítulo ofrecido de ‘Pecado original’, Cansu logra hacerse con las llaves de la mansión Kuyucu para entregárselas a Sahika y Ender. Ambas esperan a que la casa de Hasan se quede vacía, y en plena noche se cuelan dentro para buscar información contra él, e instalar cámaras secretas para espiarle, sin esperarse el aterrador hallazgo que van a encontrarse dentro: un asesinato en directo y a sangre fría.

Mientras que la relación de Yildiz y Çagatay va a seguir con continuos problemas, y su reconciliación va a durar poco, cuando Çagatay llega al límite al descubrir por accidente que ha sido víctima de un engaño, y se entera de que el hombre con el que se reunió en un restaurante para darle celos era realmente un actor contratado por su mujer, y todo obedecía a un teatro para que la perdonase gracias a su mentira.

Paralelamente, Yildiz seguía con su plan de venganza contra Ender y Sahika por todo el daño que le han hecho. La hija de Asuman utilizaba su paseo por las calles de Estambul junto a las candidatas a la empresaria del año, para acabar llevándolas a la modesta casa donde viven ahora Ender y Sahika tras quedar arruinadas, con el objetivo de humillarlas, y al verlas en esas condiciones Yildiz y sus amigas acaban mofándose de ellas.

¿Qué va suceder en el nuevo capítulo de ‘Pecado original’ que Antena 3 ofrecerá el miércoles, 20 marzo de 2024 desde las 16:45 hasta las 18 horas?:

‘Pecado original’ – Capítulo del miércoles 20 de marzo

Ender y su hermano Caner en ‘Pecado original’

En el próximo capítulo de ‘Pecado original’, Ender revisa las cámaras que ha colocado en la mansión de Hasan Ali y y en la grabación obtenida de ‘estrangis’ ve junto a su hermano Caner cómo Hasan mata a uno de sus trabajadores, disparando a su propio ayudante.

Al día siguiente, Ender y Sahika creen haber obtenido la prueba necesaria para derrocar a Hasan Ali y se apresuran a dirigirse a su despacho para darle un ultimátum y extorsionarle: le amenazan con ir a la policía si no les devuelve todas sus acciones. Pero el presidente se guarda un insólito as en la manga con el que no contaban.

Sahika y Ender caen en la trampa de Hasan Ali en ‘Pecado original’

Ambas se quedan impactadas al ver que, en realidad, han caído en su trampa y era todo un montaje, dado que Hasan no había matado a nadie, cuando ven entrar por la puerta al mismo ayudante presuntamente asesinado. El empresario se percató de su plan cuando se encontraron con las cámaras y decidieron tenderlas una trampa. Ambas son expulsadas violentamente de su despacho.

Mientras tanto, Çagatay está muy enfadado con Yildiz por sus continuas mentiras y asegura que ya no la puede creer. El joven le tiende una encerrona invitando a su casa al actor que había contratado para engañarle y sacarle los colores a su mujer. Su matrimonio hace aguas, vuelven a discutir y el hijo de Hasan piensa cada vez más en el divorcio.

El actor contratado por Yildiz en ‘Pecado original’

Por su lado, Cansu se entera de que los hombres de Hasan sospechan de ella y empieza a trazar su propio plan para que no descubran que realmente es una infiltrada de Sahika y Ender. Para ello, decide borrar todo rastro de Ender y Sahika, y elimina sus contactos del teléfono móvil para que Mahmut no la acabe pillando.