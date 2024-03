Avance de ‘La Promesa’ de este viernes con el secreto de Alonso y una nueva amenaza

Jimena se ha presentado sin previo aviso en ‘La Promesa‘ justo cuando Manuel le estaba confesando a Abel su clandestina historia de amor con Jana. Pero no tiene intenciones de quedarse, solo ha sido una visita puntual para demostrar que está mucho mejor. Eso sí, avisa: muy pronto regresará para hacerles una visita en condiciones. Y que no pernocte en el palacio y se haya marchado a pasar la noche a casa de los marqueses de Céspedes es algo que alarma a Cruz por el qué dirán.

Tras la cena que Salvador ha organizado a María Fernández, las cosas ha terminado caldeándose tanto entre los dos que han culminado la velada manteniendo relaciones sexuales. Doncella y lacayo están tan felices que les es muy difícil disimularlo ante sus compañeros.

Mientras, Catalina ha dado su brazo a torcer y ha accedido a que Lorenzo entre en el negocio de las mermeladas. Además, se ha conseguido el permiso de los marqueses, aunque Cruz, la más difícil de convencer, ha impuesto una condición que no hará ninguna gracia a la joven Luján: que el porcentaje de beneficios de Lorenzo salga de la parte de Pelayo y Catalina, no de la de ellos.

Lope, cada vez más enamorado, quiere dar un firme paso adelante con Vera y sugiere conocer a los padres de la doncella, pero ella se niega en rotundo. Le recuerda que se conocieron cuando ella estaba huyendo de su padre y que no es una buena idea. El cocinero se ha quedado muy desconcertado.

Avance de ‘La Promesa’ del capítulo 322 del viernes 22 de marzo

Alonso revela por fin su secreto a Curro y lo hace sin tapujos. Le cuenta qué fue lo que sucedió con Dolores: se enamoraron como dos críos y fue infiel a Cruz con ella. También le desvela que se quedó embarazada y que eso le obligó a sacarla de La Promesa y a buscarle cobijo en una casona cercana. Jana lo escucha todo a escondidas, reavivando sus cuitas del pasado. La revelación deja muy afectado a Alonso, que todavía sufre por las heridas del pasado.

Cruz descubre que Petra no ha obedecido sus órdenes y no ha malogrado el vestido de bodas de Catalina, pero ésta consigue justificarse con un argumento de peso. Y Lorenzo presiona de nuevo a Pelayo para oficializar su entrada en el negocio de las mermeladas. El problema es que Catalina no quiere ceder a esa condición impuesta por Cruz.

Lope insiste en conocer a la familia de Vera y ésta le dice que se lo pensará para rebajar la presión del cocinero. Aunque nada más lejos de sus intenciones. ¿Qué ocultará la muchacha?

Todo el mundo anda revuelto por la reaparición de Jimena, en especial Catalina y Manuel, que la ven con una amenaza. Parece obvio que la mujer del joven heredero está dispuesta a volver a La Promesa, solo queda definir cuándo… Y será más pronto de lo que todos sospechan.