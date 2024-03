Arkano da el susto a todos en ‘Supervivientes’ con su desvanecimiento: «He pasado miedo»

Los concursantes de ‘Supervivientes 2024‘ no están pasando por un buen momento físicamente. A pesar de llevar tan solo 15 días de concurso, sus fuerzas flaquean y el aclimatamiento parece que les está costando más de la cuenta a tenor del estado de los náufragos. De hecho, Zayra ha tenido que abandonar por una lesión y ahora Arkano ha puesto en jaque a la organización antes de la gala.

El rapero ha asegurado no estar al cien por cien: «Estoy un poquito de bajón. Se nota el tiempo aquí, tengo la energía baja». Acto seguido, los espectadores han podido ver como el joven, en un momento determinado, se ha desvanecido, siendo socorrido por Javier Ungría.

El papel del exmarido de Elena Tablada ha sido fundamental, porque ha sido el que ha reaccionado rápidamente y le ha sujetado para que no se desplomara al suelo bruscamente. A continuación, le ha tumbado en la arena y le ha levantado los pies para que recuperara la consciencia lo antes posible.

«Estamos viendo imágenes de un desvanecimiento de Arkano. Ay, a mí estas cosas me impresionan y a todos ustedes supongo que les impresionará», ha descrito un Jorge Javier Vázquez en shock desde plató. De igual manera y visiblemente preocupado, el presentador ha remarcado: «Arkano tienes la cara blanquísima». Efectivamente, se le podía apreciar muy pálido.

«Por un momento he salido de esta realidad, se me ha ido todo a negro y de repente estaba volviendo y no sabía bien dónde estaba. He pasado bastante miedo y supongo que forma parte de la experiencia», ha compartido Arkano una vez repuesto de ese inquietante desmayo.

Ante ello, Jorge Javier ha querido mandarle un importante mensaje a él y a todos los supervivientes: «Anímicamente estáis en ese momento de adaptación enfrentándoros a una nueva realidad, estamos viendo las imágenes y ponen los pelos de punta… pero hay que seguir y hay que aguantar».

En redes, la preocupación por el estado de salud de Arkano se ha generalizado y muchos se han quedado encogidos con esa imponente escena.

