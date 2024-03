Ángeles Blanco sobrecoge a todos con esta conmovedora carta: «Duele demasiado»

No ha sido un día fácil para Ángeles Blanco. La presentadora de ‘Informativos Telecinco’ tomó sus redes sociales este lunes para publicar una emotiva carta que pilló por sorpresa a sus seguidores. La periodista extremeña no dudó en compartir uno de los sentimientos que más le atormentan cada día: la ausencia de su padre.

Aunque lleva más de 30 años al frente de la información en ‘Informativos Telecinco’, la periodista no se pronuncia muy a menudo sobre su vida privada. Aún así, este lunes 18, Blanco se abría en canal con sus seguidores y sorprendía con un emotivo mensaje. «Papá, que duro se me hace no poder llamarte hoy para felicitarte», escribió la extremeña para empezar su carta.

La carta de Ángeles Blanco a su padre

«No poder ir a verte para darte tu regalo, ese perfume que siempre me pedías, ver esa tímida sonrisa de agradecimiento y ternura. No poder tocarte, abrazarte, decirte de cerca ‘Felicidades papá, te quiero mucho'», continuó recordando Ángeles Blanco. Y es que, este lunes habría sido el cumpleaños de su padre, que falleció el año pasado.

«No me acostumbro a tu ausencia… Duele demasiado. Sirva este mensaje de desahogo en un día difícil. Feliz cumpleaños papá. Tu primer cumpleaños sin que estés aquí», escribió la periodista para terminar su emotivo homenaje, que robó el corazón de muchos de sus seguidores. La publicación no tardó en llenarse de mensajes de apoyo a la presentadora.

«Te mando un besazo enorme Ángeles, mucha fuerza», «Desde allí donde están nos miran, nos acompañan y no nos dejan solas» o «Comparto tu sentimiento» son algunos de los comentarios que sus seguidores y algunos compañeros de profesión dejaron en el post. Y aunque no es muy habitual este tipo de publicaciones en su feed, lo cierto es que la extremeña es muy transparente en sus redes.

Ángeles Blanco utiliza a menudo su página de Instagram a modo de diario personal, compartiendo historias de su día a día sin tapujos. Aún así, nada más ver sus publicaciones, se ve que la comunicadora es una mujer sencilla, que rehúye de los excesos y la popularidad.