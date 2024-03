Agoney habla más claro que nunca de Raoul Vázquez y del vínculo de él con su novio

Después de casi siete años, Agoney aún tiene pronunciarse en ocasiones sobre Raoul Vázquez. Aunque los tiempos de ‘OT 2017’ y su relación quedan ya muy lejanos, una nueva polémica les ha vuelto a unir. Raoul es uno de los fichajes de la próxima edición de ‘Tu cara me suena’, y al parecer, estaría pasando mucho tiempo junto a la pareja actual del cantante. Ante los rumores, el canario ha dejado clara su opinión sobre la relación de trabajo de ambos.

Durante los últimos días, el intérprete de ‘Quiero arder’ ha recibido bastantes comentarios en sus distintas redes sociales sobre el acercamiento de Raoul y su actual novio, Marc Antojo, bailarín de ‘Tu cara me suena’. Y ante los repetidos mensajes, el cantante ha terminado pronunciándose mientras hacía un directo en su cuenta de Instagram.

«Es la misma persona que da bastante por culo, y no en el buen sentido, por Twitter», comenzó señalando Agoney sobre uno de los usuarios que comentaba en su retransmisión. «Lo voy a zanjar desde ya. Se cree que me ataca por el hecho de que mi novio esté actualmente en ‘Tu cara me suena’ con Raoul», explicó el canario, decidido a acabar con los rumores.

Agoney deja claro lo que piensa de Raoul

«Estoy encantadísimo de que un profesional como es Marc y un profesional como es Raoul puedan trabajar juntos y ojalá aprendan mucho el uno del otro. Al final, de todas las personas se saca algo», reflexionó Agoney para todos sus seguidores, dejando claro que no está nada molesto con que su expareja y su novio actual tengan una estrecha relación.

«Ojalá aprendan mucho, se lo pasen muy bien porque están en un lugar que es para disfrutarlo muchísimo y que se conozcan y lo gocen, que para eso está la vida», terminó señalando el artista sobre el concurso del que salió ganador hace dos años. Y es que, dado el distanciamiento que se dio entre Raoul y el canario, era de esperar que este tema acabase saliendo a la luz.

Sin embargo, Agoney ha dejado claro que no hay malos sentimientos entre ellos, y ha decidido zanjar cuanto antes cualquier repercusión que puedan tener las especulaciones de los fans. Habrá que esperar para ver si apoya a Raoul en su paso por ‘Tu cara me suena’, donde se unirá en esta nueva edición a compañeros como Julia Medina, Miguel Lago o Supremme de Luxe.