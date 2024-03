Adrián Lastra se moja así sobre qué piensa realmente de ‘Bailando con las estrellas’ en Telecinco

Adrián Lastra nos ha sorprendido a todos con su faceta como bailarín en ‘Bailando con las estrellas’, el programa de Telecinco presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El actor ha hecho balance sobre su paso por el talent show en una sincera entrevista concedida a El Plural.

Tras haber conseguido pleno de dieces por parte del jurado, el actor valora la posibilidad de alzarse con la victoria. «Ese pleno de dices no lo esperábamos para nada (…) Es verdad que te pones una presión muy alta porque, cuando tocas la cima, lo único que te queda es o seguir en la cima o bajar un poquito a la ladera. Porque es imposible subir más», reconoce el concursante.

«Tanto como ganar, no lo sé, porque creo que hay mucha gente que está compitiendo muy bien. Creo que están realizando todas unas rutinas maravillosas», asegura Adrián Lastra. Sobre sus favoritos para ganar el concurso da dos nombres: «Atenea o María Isabel».

Adrián Lastra reconoce que lo ensayos son «muy duros»

Respecto a los ensayos, el actor reconoce que «son muy duros. Es verdad que nos vamos apretando ya porque estamos en la recta final. Y el nivel de todos los participantes va subiendo». Además, no le gusta que le etiqueten de «bailarín profesional»: «Llevo bailando seis meses de mi vida. No me pueden etiquetar como bailarín profesional porque es una falta de respeto hacia el mundo del baile de verdad».

Para él, «los momentos más estresantes de la semana» llegan los jueves, con el «ensayo técnico para cámaras, para que ellos puedan ver qué cámaras tienen que pinchar, en qué momentos y demás. Es presentarte en el plató por primera vez. Por mucho que sea el mismo espacio, al ser otra coreografía… Las direcciones son muy diferentes».

«Me parece maravilloso el órdago de Telecinco con ‘Bailando con las estrellas'»

Aunque Adrián Lastra no se ha lesionado durante los ensayos como tal, sí que ha sufrido algunas dolencias: «Si estás bailando te tienen que dolor las piernas, te tiene que doler el cuello, te tiene que doler la espalda… ¡Te tiene que doler todo! Si no te duele, algo mal estás haciendo; es como si vas al gimnasio y no tienes agujetas».

«Obviamente la salud está por encima de todo y, si no se pudiese, ya se tendría que hacer algún cambio o algo por parte de la productora o por parte de nuestro animador coreográfico (…) En nuestro caso, tanto Sara (su maestra de baile) como yo somos personas muy cabezotas que tenemos el umbral del dolor muy arriba, muy alto. Hay un punto donde sí te duele, pero tira», asegura.

Adrián Lastra también habla sin tapujos de Telecinco y su decisión de hacer un programa como ‘Bailando con las estrellas’. Al actor le «parece maravilloso el órdago que se ha tirado Telecinco con traer un formato de baile de verdad, un formato donde se baila; un formato donde hay un nombre que tiene mucha trayectoria a nivel internacional. No nos podemos olvidar que ‘Dancing With The Stars’ es el programa por excelencia de baile no profesional».

Además, reconoce que cuando le ofrecieron participar «tenía mucho miedo, porque venía de hacer ‘Mira Quién Baila’ en Estados Unidos. Y decía, ‘joder, un programa de baile y acabo de hacer uno’. Pero también pensé que hay un montón de gente aquí en España que no habían visto un formato como el de Estados Unidos. Me apetecía, en ese momento estaba completamente libre y me apetecía seguir aprendiendo baile».