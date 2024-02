Una concursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ se deslengua para muy mal contra el programa

La séptima edición de ‘La isla de las tentaciones’ está arrasando en Telecinco. El programa presentado por Sandra Barneda es una de las pocas alegrías que está teniendo la cadena en los últimos tiempos. Y es que no solamente triunfa en audiencias, sino que también es uno de los programas más comentados en las redes sociales.

Muchos de los seguidores del formato se preguntan cuánto hay de verdad y de mentira en el reality. Y, aunque es cierto que ninguna de las infidelidades está pactada o guionizada, algunas de las situaciones o momentos los marca el propio programa, como las fiestas o las citas. Lo que en ellas pase ya depende de cada concursante y el soltero o la soltera.

Precisamente una de las solteras de la quinta edición de ‘La isla de las tentaciones’, Irene Rodríguez, ha desvelado en TikTok que hay muchas cosas que no son reales. «He ido a ‘La isla de las tentaciones’ y claro que la mitad es mentira o está exagerado. La frase de presentación no me la inventé yo», asegura la joven, insinuando que está guionizado.

Además, reconoce que en el programa «no pagan bien» y que «no estaba de vacaciones, no me dejaban asomarme ni a la playa». Unas revelaciones que ya acumulan tres millones de visualizaciones en la plataforma y con las que Irene deja claro que en ‘La isla de las tentaciones’ no todo es lo que parece.

‘La isla de las tentaciones 7’ arrasa en audiencias y en redes sociales

‘La isla de las tentaciones’, que una edición más vuelve a estar conducido por Sandra Barneda, se estrenó a principios de 2024 con unos buenos datos de audiencia. La primera entrega cosechó un 13,9% de share y 1.115.000 espectadores, por encima de la media de la cadena.

Pero semana a semana ha ido a más. De hecho, el quinto episodio cosechó un excelente 17,2% de share, lo que se tradujo en 1.466.000 espectadores. Convirtiéndose así en el programa más visto de Telecinco, y más comentado en las redes sociales. Cada miércoles, X se inunda de memes sobre los momentos más surrealistas que ocurren en la villa.